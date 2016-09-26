Президент призначив нового начальника Генштабу

Володимир Зеленський звільнив Віктора Муженка з посади начальника Генерального штабу - головнокомандувача Збройних сил України і призначив на цю посаду Руслана Хомчака.



Відповідні укази опубліковано на сайті глави держави, - пише



Так, в



Водночас



Як повідомлялося, Муженко із липня 2014 року був начальником Генерального штабу - головнокомандувачем ЗСУ.



Руслан Хомчак - генерал-лейтенант Збройних сил України, командувач Оперативного командування «Південь».

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