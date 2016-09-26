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Президент призначив нового начальника Генштабу

Президент призначив нового начальника Генштабу
Президент України Володимир Зеленський звільнив Віктора Муженка з посади начальника Генерального штабу - головнокомандувача Збройних сил України і призначив на цю посаду Руслана Хомчака.

Відповідні укази опубліковано на сайті глави держави, - пише Укрінформ.

Так, в указі №301/2019 йдеться: “Звільнити Муженка Віктора Миколайовича з посади начальника Генерального штабу - головнокомандувача Збройних сил України”.

Водночас указом №302/2019 Президент призначив "Хомчака Руслана Борисовича начальником Генерального штабу - головнокомандувачем Збройних сил України”.

Як повідомлялося, Муженко із липня 2014 року був начальником Генерального штабу - головнокомандувачем ЗСУ.

Руслан Хомчак - генерал-лейтенант Збройних сил України, командувач Оперативного командування «Південь».

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Теги: Генштаб, головнокомандувач, призначення, указ, Руслан Хомчак
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