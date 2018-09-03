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Через 300 пачок сигарет у водія вантажівки на «Ягодині» вилучили причіп, вартістю півмільона гривень. ВІДЕО

Через 300 пачок сигарет у водія вантажівки на «Ягодині» вилучили причіп, вартістю півмільона гривень. ВІДЕО
В пункт пропуску «Ягодин» на виїзд з України прибув вантажний автомобіль «Даф» української реєстрації.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Транспортний засіб під керуванням 48-річного громадянина України прямував до Нідерландів з вантажем дерев’яних каркасів.

Враховуючи аналіз ризиків прикордонники ініціювали поглиблену перевірку автомобіля.

Під час перевірки прикордонники та митники, використовуючи технічні засоби прикордонного контролю, в порожнинах рами причепу виявили схованку, в якій знаходились сигарети.

Усього правоохоронці дістали зі сховку більше 300 пачок сигарет українського виробництва.

Через кількасот пачок прихованого курива водій позбувся причепу до вантажівки, сума вилученого склала понад 520 тисяч гривень.




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Теги: Ягодин, причіп, вантажівка, сигарети
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