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У Володимирі-Волинському думають, як вирішити проблему з безпритульними собаками

У Володимирі-Волинському думають, як вирішити проблему з безпритульними собаками
У Володимирі-Волинському шукають варіанти, як вирішити проблему безпритульних собак та зменшити їх кількість на вулицях міста.

Про це розповів міський голова Володимира-Волинського Петро Саганюк 21-го травня, - пише БУГ.

“З собаками треба вирішувати питання. Їх чомусь з кожним днем стає більше. На днях когось з міста покусала собака з біркою. Як це зробити, поки не знаю, але потрібно шукати”, – зазначив Саганюк.

В одній з соціальних мереж Володимира-Волинського оприлюднили фотографію з укусами від собаки.

“Хто відповідає за собак з бірками у місті”, – написав автор посту.

У Володимирі-Волинському думають, як вирішити проблему з безпритульними собаками

Додамо, що раніше міський голова Володимира-Волинського пропонував розробити систему кольорового маркування безпритульних собак. Тобто обрати один колір для собак, які у Володимирі-Волинському, а для інших міст інші кольори. Щоб за бірками бачити, з якого міста собака і відслудковувати їх міграцію.

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Теги: безпритульні собаки, Володимир-Волинський
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