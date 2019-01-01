У Володимирі-Волинському думають, як вирішити проблему з безпритульними собаками
Сьогодні, 22:46
У Володимирі-Волинському шукають варіанти, як вирішити проблему безпритульних собак та зменшити їх кількість на вулицях міста.
Про це розповів міський голова Володимира-Волинського Петро Саганюк 21-го травня, - пише БУГ.
“З собаками треба вирішувати питання. Їх чомусь з кожним днем стає більше. На днях когось з міста покусала собака з біркою. Як це зробити, поки не знаю, але потрібно шукати”, – зазначив Саганюк.
В одній з соціальних мереж Володимира-Волинського оприлюднили фотографію з укусами від собаки.
“Хто відповідає за собак з бірками у місті”, – написав автор посту.
Додамо, що раніше міський голова Володимира-Волинського пропонував розробити систему кольорового маркування безпритульних собак. Тобто обрати один колір для собак, які у Володимирі-Волинському, а для інших міст інші кольори. Щоб за бірками бачити, з якого міста собака і відслудковувати їх міграцію.
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Про це розповів міський голова Володимира-Волинського Петро Саганюк 21-го травня, - пише БУГ.
“З собаками треба вирішувати питання. Їх чомусь з кожним днем стає більше. На днях когось з міста покусала собака з біркою. Як це зробити, поки не знаю, але потрібно шукати”, – зазначив Саганюк.
В одній з соціальних мереж Володимира-Волинського оприлюднили фотографію з укусами від собаки.
“Хто відповідає за собак з бірками у місті”, – написав автор посту.
Додамо, що раніше міський голова Володимира-Волинського пропонував розробити систему кольорового маркування безпритульних собак. Тобто обрати один колір для собак, які у Володимирі-Волинському, а для інших міст інші кольори. Щоб за бірками бачити, з якого міста собака і відслудковувати їх міграцію.
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