Волинські веслувальники здобули«золото» та «срібло» на чемпіонаті України





15-19 травня в місті Дніпро відбувся чемпіонат України з веслування на байдарках і каное серед юніорів 2001-2003 років народження та молоді до 23 років, – пише



Переможці представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи в Чехії.



Від Шацької дитячо-юнацької спортивної школи на змаганнях побували чотири спортсмени: Богдан Лопухович, Олександр Ягодинець, Дмитро Озимок та Валерія Терета. Дмитро і Валерія є студентами Львівського училища фізичної культури і спорту. Суддею чемпіонату України був Василь Жипа, тренер-викладач Шацької ДЮСШ.



Веслувальники з Шацька виступили досить успішно. Так, Дмитро Озимок (тренери Леонід Цюп’ях та Михайло Пацьорко) став першим у складі каное-четвірки на дистанції 200 м. Друге місце cпортсмен посів у каное-одиночці і каное-двійці на дистанціях відповідно 200 і 500 м.



Дмитро і Валерія змагалися також у класі «мікс» (хлопець і дівчина в одному човні), в результаті їхній екіпаж посів почесне перше місце.



Валерія Терета (тренери Микола Романович і Михайло Пацьорко) здобула бронзу в каное-двійці (500 м).



Cпортсмен Богдан Лопухович (тренери Леонід Цюп’ях і Федір Семенюк) став третім у каное-четвірці на дистанціях відповідно 1000 і 500 м та другим – у класі «мікс» (каное-двійка, 500 м).



Олександр Ягодинець (тренери Леонід Цюп’ях і Василь Жипа) посів на змаганнях п’яту сходинку.



Шацька ДЮСШ висловлює щиру вдячність за підтримку та допомогу в організації поїздки на змагання підприємцю Василю Печуку, Шацькій селищній раді та відділу освіти, молоді і спорту Шацької РДА.





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