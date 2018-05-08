Пояснили, чому у Луцьку не косять газони





Про це у коментарі Юрій Крась.



«Трава не коситься тому, що довгий час йшли дощі. А під час опадів траву не косять. Дощовий травень сприяв швидкому росту рослин. Крім того, у місті є пріоритети щодо стану газонів і скверів. Зрозуміло, що першочергова увага приділяється центру. Проте поступово цю ситуацію виправляємо», - повідомив чиновник.



Також Юрій Крась додав, що тендери на косіння газонів у місті проводяться між 6-ма підприємствами, серед яких є і приватні.



До слова, нещодавно луцькі муніципали

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через дощову погоду у Луцьку не можуть покосити газони.Про це у коментарі «ВолиньUA» розповів начальник Департаменту ЖКГ Луцької міськради«Трава не коситься тому, що довгий час йшли дощі. А під час опадів траву не косять. Дощовий травень сприяв швидкому росту рослин. Крім того, у місті є пріоритети щодо стану газонів і скверів. Зрозуміло, що першочергова увага приділяється центру. Проте поступово цю ситуацію виправляємо», - повідомив чиновник.Також Юрій Крась додав, що тендери на косіння газонів у місті проводяться між 6-ма підприємствами, серед яких є і приватні.До слова, нещодавно луцькі муніципали нагадували підприємствам, щоб не забували скошувати траву на своїй території.

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