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Пояснили, чому у Луцьку не косять газони

Пояснили, чому у Луцьку не косять газони
Через дощову погоду у Луцьку не можуть покосити газони.

Про це у коментарі «ВолиньUA» розповів начальник Департаменту ЖКГ Луцької міськради Юрій Крась.

«Трава не коситься тому, що довгий час йшли дощі. А під час опадів траву не косять. Дощовий травень сприяв швидкому росту рослин. Крім того, у місті є пріоритети щодо стану газонів і скверів. Зрозуміло, що першочергова увага приділяється центру. Проте поступово цю ситуацію виправляємо», - повідомив чиновник.

Також Юрій Крась додав, що тендери на косіння газонів у місті проводяться між 6-ма підприємствами, серед яких є і приватні.

До слова, нещодавно луцькі муніципали нагадували підприємствам, щоб не забували скошувати траву на своїй території.

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Теги: трава, газон, дощ, Юрій Крась, муніципали
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