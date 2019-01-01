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Луцьке ОСББ проти розбудови кварталу між вулицями Рівненською та Дубнівською. ВІДЕО

Луцьке ОСББ проти розбудови кварталу між вулицями Рівненською та Дубнівською. ВІДЕО
На Київському майдані у Луцьку мешканці багатоповерхівки проти зведення поблизу нових будинків.

Голова ОСББ “Наш дім” Володимир Монархович каже, що генеральний план будівництва розроблений з багатьма порушеннями, - йдеться в сюжеті 12 каналу.

Мешканці б’ють на сполох, що трьом будинкам на такому невеличкому клаптику землі буде тісно.

Поблизу будинку нині мало місць для паркування. А після будівництва, кажуть мешканці, – у дворі не лишиться навіть озеленення.

Нещодавно виконком Луцької міської ради затвердив будівництво. ОСББ подало відповідний позов до суду, до якого прикріпив аркуш із двома сотнями підписів від мешканців, які готові відстоювати права на прибудинкову територію.


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Теги: квартал, Дубнівська, Рівненська, Монархович, ОСББ
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Коментарі 1
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Хто вас буде запитувати.Озеленення скоро зроблять всім,вже почали...
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