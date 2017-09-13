Волинський правозахисник презентував книгу про долі бійців 51 бригади. ВІДЕО

Василя Нагорного.



Чоловік розповідає, що почав працювати над текстом ще 2014 року, коли довелося переживати із сім’ями воїнів трагічні події на Сході України, - йдеться в сюжеті



Василь Нагорний розповідає, що суди над бійцями давалися нелегко, кожна історія на все життя закарбувалася в пам’яті. Прототипами героїв є мобілізовані воїни та добровольці із 51 ОМБ. І хоч над історіями довелося працювати чотири роки, каже автор, хотілося, щоб це була легка для читача історія.



Донька Василя Нагорного каже, що батько працював над книгою вечорами. Врешті довго наважувався видати свою художньо-документальну розповідь, але сім’я завжди була поруч.



Колишні бійці вже розформованої 51 бригади підтримали ідею Василя Нагорного. Чоловіки радіють, що люди знатимуть про трагічні події війни на Сході не лише із чуток та інтернет-статей.



Автор зізнається, після презентації книги видихнув із полегшенням, адже те, що давно боліло нарешті стало цілісною історією “шляху нескорених”. Чи візьметься Василь Нагорний знову “за перо” поки не зізнається.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. “Крізь пекло війни та судів” – символічна назва першої книги волинського адвоката і правозахисника багатьох бійців 51-ої ОМБЧоловік розповідає, що почав працювати над текстом ще 2014 року, коли довелося переживати із сім’ями воїнів трагічні події на Сході України, - йдеться в сюжеті 12 каналу Василь Нагорний розповідає, що суди над бійцями давалися нелегко, кожна історія на все життя закарбувалася в пам’яті. Прототипами героїв є мобілізовані воїни та добровольці із 51 ОМБ. І хоч над історіями довелося працювати чотири роки, каже автор, хотілося, щоб це була легка для читача історія.Донька Василя Нагорного каже, що батько працював над книгою вечорами. Врешті довго наважувався видати свою художньо-документальну розповідь, але сім’я завжди була поруч.Колишні бійці вже розформованої 51 бригади підтримали ідею Василя Нагорного. Чоловіки радіють, що люди знатимуть про трагічні події війни на Сході не лише із чуток та інтернет-статей.Автор зізнається, після презентації книги видихнув із полегшенням, адже те, що давно боліло нарешті стало цілісною історією “шляху нескорених”. Чи візьметься Василь Нагорний знову “за перо” поки не зізнається.

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