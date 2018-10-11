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На одній з вулиць Луцька встановлюють турнікети. ФОТО

На одній з вулиць Луцька встановлюють турнікети. ФОТО
У Луцьку задля безпеки пішоходів встановлюють турнікети на вулиці Глушець.

Про це інформує департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради.

З метою забезпечення безпеки учасників дорожнього руху, на даний час тривають роботи з встановлення турнікетного огородження на вулиці Глушець.

На одній з вулиць Луцька встановлюють турнікети. ФОТО
На одній з вулиць Луцька встановлюють турнікети. ФОТО
На одній з вулиць Луцька встановлюють турнікети. ФОТО
На одній з вулиць Луцька встановлюють турнікети. ФОТО
На одній з вулиць Луцька встановлюють турнікети. ФОТО

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Теги: Глушець, турнікет
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Коментарі 1
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Вони там і були , нічого нового
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