На одній з вулиць Луцька встановлюють турнікети. ФОТО
Сьогодні, 07:12
У Луцьку задля безпеки пішоходів встановлюють турнікети на вулиці Глушець.
Про це інформує департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради.
З метою забезпечення безпеки учасників дорожнього руху, на даний час тривають роботи з встановлення турнікетного огородження на вулиці Глушець.
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Про це інформує департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради.
З метою забезпечення безпеки учасників дорожнього руху, на даний час тривають роботи з встановлення турнікетного огородження на вулиці Глушець.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Вони там і були , нічого нового
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