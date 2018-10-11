На одній з вулиць Луцька встановлюють турнікети. ФОТО





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З метою забезпечення безпеки учасників дорожнього руху, на даний час тривають роботи з встановлення турнікетного огородження на вулиці Глушець.





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