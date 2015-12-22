Мешканці луцької багатоповерхівки хочуть, але не можуть звільнити голову ОСББ. ВІДЕО
Сьогодні, 06:19
13 мешканців будинку на вулиці Рівненська, 111 жаліються на роботу місцевого ОСББ.
Про це йдеться в сюжеті Суспільного.
Голова правління їхнього ОСББ Микола Скіц не звітує перед об’єднанням, не хоче проводити загальні збори і зустрічатися із мешканцями, розповіла мешканка однієї з квартир Мирослава Свереда.
Люди зібралися, бо сподівалися зустрітися з головою правління ОСББ.
До мешканців Микола Скіц так і не приїхав.
Детальніше - у сюжеті Суспільного.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться в сюжеті Суспільного.
Голова правління їхнього ОСББ Микола Скіц не звітує перед об’єднанням, не хоче проводити загальні збори і зустрічатися із мешканцями, розповіла мешканка однієї з квартир Мирослава Свереда.
Люди зібралися, бо сподівалися зустрітися з головою правління ОСББ.
До мешканців Микола Скіц так і не приїхав.
Детальніше - у сюжеті Суспільного.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Мешканці луцької багатоповерхівки хочуть, але не можуть звільнити голову ОСББ. ВІДЕО
Сьогодні, 06:19
Вагонне депо «Ковель» отримало нове потужне обладнання
Сьогодні, 03:37
Пояснили, чому у Луцьку не косять газони
Сьогодні, 02:15