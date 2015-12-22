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Мешканці луцької багатоповерхівки хочуть, але не можуть звільнити голову ОСББ. ВІДЕО

Мешканці луцької багатоповерхівки хочуть, але не можуть звільнити голову ОСББ. ВІДЕО
13 мешканців будинку на вулиці Рівненська, 111 жаліються на роботу місцевого ОСББ.

Про це йдеться в сюжеті Суспільного.

Голова правління їхнього ОСББ Микола Скіц не звітує перед об’єднанням, не хоче проводити загальні збори і зустрічатися із мешканцями, розповіла мешканка однієї з квартир Мирослава Свереда.

Люди зібралися, бо сподівалися зустрітися з головою правління ОСББ.

До мешканців Микола Скіц так і не приїхав.

Детальніше - у сюжеті Суспільного.


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Теги: ОСББ, Рівненська, голова, конфлікт
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