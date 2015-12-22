Мешканці луцької багатоповерхівки хочуть, але не можуть звільнити голову ОСББ. ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті



Голова правління їхнього ОСББ Микола Скіц не звітує перед об’єднанням, не хоче проводити загальні збори і зустрічатися із мешканцями, розповіла мешканка однієї з квартир Мирослава Свереда.



Люди зібралися, бо сподівалися зустрітися з головою правління ОСББ.



До мешканців Микола Скіц так і не приїхав.



Детальніше - у сюжеті Суспільного.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13 мешканців будинку на вулиці Рівненська, 111 жаліються на роботу місцевого ОСББ.Про це йдеться в сюжеті Суспільного Голова правління їхнього ОСББне звітує перед об’єднанням, не хоче проводити загальні збори і зустрічатися із мешканцями, розповіла мешканка однієї з квартирЛюди зібралися, бо сподівалися зустрітися з головою правління ОСББ.До мешканців Микола Скіц так і не приїхав.Детальніше - у сюжеті Суспільного.

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