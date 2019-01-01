Сьогодні у Луцьку перекриють рух: перелік вулиць





Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Луцьк Григорія Пустовіта.



Зазначають, що відбудеться хресний хід Волинської єпархії УПЦ. Також проведуть молебень біля пам'ятника Святому Миколаю Чудотворцю.



Правоохоронці забезпечать громадський порядок, призупинення руху транспорту по мірі проходження колони та супровід під час ходи за маршрутом: вулиця Данила Галицького, майдан Злуки, вулиця Лесі Українки, вулиця Кривий Вал, вулиця Богдана Хмельницького, майдан Злуки, вулиця Данила Галицького.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 16 години 22 травня у Луцьку призупинять рух транспорту.Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера ЛуцькЗазначають, що відбудеться хресний хід Волинської єпархії УПЦ. Також проведуть молебень біля пам'ятника Святому Миколаю Чудотворцю.Правоохоронці забезпечать громадський порядок, призупинення руху транспорту по мірі проходження колони та супровід під час ходи за маршрутом: вулиця Данила Галицького, майдан Злуки, вулиця Лесі Українки, вулиця Кривий Вал, вулиця Богдана Хмельницького, майдан Злуки, вулиця Данила Галицького.

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