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Волиняни сплатили до держбюджету майже 100 мільйонів гривень військового збору

Волиняни сплатили до держбюджету майже 100 мільйонів гривень військового збору
За підсумками січня-квітня 2019 року до держбюджету в області сплатили 94,3 мільйона гривень військового збору.

Це на 21,1 відсотка більше проти аналогічного періоду торік.

Оскільки військовий збір сплачується з легальних доходів громадян, то кожен, хто отримує легальну зарплату, щомісяця робить посильний фінансовий внесок в обороноздатність держави, - наголошують в ГУ ДФС у Волинській області.

«Турбота про здатність країни захищати свої інтереси в умовах
військового протистояння передбачає своєчасну і повну сплату податків, зокрема військового збору. Тож, щиро дякую тим працедавцям і суб’єктам підприємництва, які свідомі свого конституційного обов’язку щодо сплати податків. Саме соціально відповідальний бізнес заслуговує на повагу кожного громадянина і суспільства в цілому», - наголошує начальник ГУ ДФС у Волинській області Світлана Савчук.

Керівник волинських фіскалів підкреслила, що завдяки налагодженому
діалогу з представниками сумлінного бізнесу в області спостерігається стабільна тенденція до росту податкових надходжень.

Довідково:

За підсумками січня-квітня 2019 року найбільшу суму
військового збору сплачено у м. Луцьку – 40,4 мільйона гривень, на території Луцького району – понад 7,4 мільйона гривень, у м. Ковель – понад 5,9 мільйона гривень, у м. Володимир-Волинський - 5,1 мільйона гривень військового збору, у м. Нововолинськ – 4,5 мільйона гривень.

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Теги: військовий збір, Волинь
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