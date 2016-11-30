Волиняни сплатили до держбюджету майже 100 мільйонів гривень військового збору

За підсумками січня-квітня 2019 року до держбюджету в області сплатили 94,3 мільйона гривень військового збору.Це на 21,1 відсотка більше проти аналогічного періоду торік.Оскільки військовий збір сплачується з легальних доходів громадян, то кожен, хто отримує легальну зарплату, щомісяця робить посильний фінансовий внесок в обороноздатність держави, - наголошують в ГУ ДФС у Волинській області.«Турбота про здатність країни захищати свої інтереси в умовахвійськового протистояння передбачає своєчасну і повну сплату податків, зокрема військового збору. Тож, щиро дякую тим працедавцям і суб’єктам підприємництва, які свідомі свого конституційного обов’язку щодо сплати податків. Саме соціально відповідальний бізнес заслуговує на повагу кожного громадянина і суспільства в цілому», - наголошує начальник ГУ ДФС у Волинській областіКерівник волинських фіскалів підкреслила, що завдяки налагодженомудіалогу з представниками сумлінного бізнесу в області спостерігається стабільна тенденція до росту податкових надходжень.