Волиняни сплатили до держбюджету майже 100 мільйонів гривень військового збору
Сьогодні, 08:48
За підсумками січня-квітня 2019 року до держбюджету в області сплатили 94,3 мільйона гривень військового збору.
Це на 21,1 відсотка більше проти аналогічного періоду торік.
Оскільки військовий збір сплачується з легальних доходів громадян, то кожен, хто отримує легальну зарплату, щомісяця робить посильний фінансовий внесок в обороноздатність держави, - наголошують в ГУ ДФС у Волинській області.
«Турбота про здатність країни захищати свої інтереси в умовах
військового протистояння передбачає своєчасну і повну сплату податків, зокрема військового збору. Тож, щиро дякую тим працедавцям і суб’єктам підприємництва, які свідомі свого конституційного обов’язку щодо сплати податків. Саме соціально відповідальний бізнес заслуговує на повагу кожного громадянина і суспільства в цілому», - наголошує начальник ГУ ДФС у Волинській області Світлана Савчук.
Керівник волинських фіскалів підкреслила, що завдяки налагодженому
діалогу з представниками сумлінного бізнесу в області спостерігається стабільна тенденція до росту податкових надходжень.
Довідково:
За підсумками січня-квітня 2019 року найбільшу суму
військового збору сплачено у м. Луцьку – 40,4 мільйона гривень, на території Луцького району – понад 7,4 мільйона гривень, у м. Ковель – понад 5,9 мільйона гривень, у м. Володимир-Волинський - 5,1 мільйона гривень військового збору, у м. Нововолинськ – 4,5 мільйона гривень.
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Це на 21,1 відсотка більше проти аналогічного періоду торік.
Оскільки військовий збір сплачується з легальних доходів громадян, то кожен, хто отримує легальну зарплату, щомісяця робить посильний фінансовий внесок в обороноздатність держави, - наголошують в ГУ ДФС у Волинській області.
«Турбота про здатність країни захищати свої інтереси в умовах
військового протистояння передбачає своєчасну і повну сплату податків, зокрема військового збору. Тож, щиро дякую тим працедавцям і суб’єктам підприємництва, які свідомі свого конституційного обов’язку щодо сплати податків. Саме соціально відповідальний бізнес заслуговує на повагу кожного громадянина і суспільства в цілому», - наголошує начальник ГУ ДФС у Волинській області Світлана Савчук.
Керівник волинських фіскалів підкреслила, що завдяки налагодженому
діалогу з представниками сумлінного бізнесу в області спостерігається стабільна тенденція до росту податкових надходжень.
Довідково:
За підсумками січня-квітня 2019 року найбільшу суму
військового збору сплачено у м. Луцьку – 40,4 мільйона гривень, на території Луцького району – понад 7,4 мільйона гривень, у м. Ковель – понад 5,9 мільйона гривень, у м. Володимир-Волинський - 5,1 мільйона гривень військового збору, у м. Нововолинськ – 4,5 мільйона гривень.
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