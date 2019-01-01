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Курс валют у Луцьку на 22 травня

Курс валют у Луцьку на 22 травня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25.991, а продаж - 26.336.

Євро при купівлі становить - 28.865, продажу - 29.425.

Курс російського рубля: купівля - 0.352, продаж - 0.413.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.521, продаж - 6.933.

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Теги: курс валют, Луцьк
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