Курс валют у Луцьку на 22 травня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25.991, а продаж - 26.336.
Євро при купівлі становить - 28.865, продажу - 29.425.
Курс російського рубля: купівля - 0.352, продаж - 0.413.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.521, продаж - 6.933.
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Євро при купівлі становить - 28.865, продажу - 29.425.
Курс російського рубля: купівля - 0.352, продаж - 0.413.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.521, продаж - 6.933.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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