Курс валют у Луцьку на 22 травня





Євро при купівлі становить - 28.865, продажу - 29.425.



Курс російського рубля: купівля - 0.352, продаж - 0.413.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.521, продаж - 6.933.

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