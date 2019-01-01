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У Луцьку п'яний водій пошкодив паркан та влетів у авто патрульних. ФОТО

У Луцьку п'яний водій пошкодив паркан та влетів у авто патрульних. ФОТО
На вулиці Станіславського патрульні затримали нетверезого водія.

Про це повідомили на сторінці svidoklutsk у Instagram.

Під час переслідування водій іномарки не впорався з керуванням, в результаті чого пошкодив свій автомобіль в огорожу та бардюр , що на перехресті з вулицею Бенделіані, та здійснив ДТП з екіпажем патрульної поліції.

На водія склали адміністративні матеріали, автомобіль відправили на штрафмайданчик.

Разом з водієм в авто перебувала компанія з такими ж ознаками сп'яніння.

У Луцьку п'яний водій пошкодив паркан та влетів у авто патрульних. ФОТО
У Луцьку п'яний водій пошкодив паркан та влетів у авто патрульних. ФОТО
У Луцьку п'яний водій пошкодив паркан та влетів у авто патрульних. ФОТО
У Луцьку п'яний водій пошкодив паркан та влетів у авто патрульних. ФОТО
У Луцьку п'яний водій пошкодив паркан та влетів у авто патрульних. ФОТО
У Луцьку п'яний водій пошкодив паркан та влетів у авто патрульних. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія, Луцьк
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