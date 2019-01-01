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Тато-атовець і маленька сестричка чекають вдома: благають допомогти 3-річному онкохворому волинянину

Тато-атовець і маленька сестричка чекають вдома: благають допомогти 3-річному онкохворому волинянину
Просять допомогти 3-річному хлопчику з Ковеля Матвію Хвищуку, що хворіє на рак.

Про це у Facebook написала Наташа Копец.

Нагадаємо, маленькому Матвію поставили діагноз десмопластична медулобластома IV ст. задньої черепної ямки, оклюзійна гідроцефалія.

Хлопчик разом з мамою знаходиться в Національному інституті раку в Києві. Вперше батьки звернулися до лікарів 4 квітня зі скаргами дитини на болі в області голови і животика, трохи косило око. Після обстеження ковельські лікарі виявили пухлину у головному мозку і вже через 8 днів після першого звернення Матвійчика прооперували в Києві.

За півтора місяці таких операцій було вже 4. Зараз дитина проходить хіміотерапію методом СКК. Українські лікарі кажуть, що виживають з такими діагнозами наразі 60-65% хворих.

Але батьки і волонтери вперто шукають клініку, яка дасть новими методами надію на 100% одужання Матвійчика. Медичні документи вже надіслали в Ізраіль, Корею, Туреччину, Італію. Поки чекають відповідь і збирають кошти на лікування.

Вдома разом з татом, учасником АТО (51 ОМБР), 1-річна сестричка очікує повернення Матвійчика з мамою додому.

Відтак, небайдужих просять допомогти коштами побороти страшну хворобу маленькому волинянину. Картка мами (Хвищук Марія Миколаївна) 5168 7453 0219 8608.
Тато-атовець і маленька сестричка чекають вдома: благають допомогти 3-річному онкохворому волинянину
Тато-атовець і маленька сестричка чекають вдома: благають допомогти 3-річному онкохворому волинянину

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Теги: допомога, Матвій Хвищук
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