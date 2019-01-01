Тато-атовець і маленька сестричка чекають вдома: благають допомогти 3-річному онкохворому волинянину





Про це у Facebook написала Наташа Копец.



Нагадаємо,



Хлопчик разом з мамою знаходиться в Національному інституті раку в Києві. Вперше батьки звернулися до лікарів 4 квітня зі скаргами дитини на болі в області голови і животика, трохи косило око. Після обстеження ковельські лікарі виявили пухлину у головному мозку і вже через 8 днів після першого звернення Матвійчика прооперували в Києві.



За півтора місяці таких операцій було вже 4. Зараз дитина проходить хіміотерапію методом СКК. Українські лікарі кажуть, що виживають з такими діагнозами наразі 60-65% хворих.



Але батьки і волонтери вперто шукають клініку, яка дасть новими методами надію на 100% одужання Матвійчика. Медичні документи вже надіслали в Ізраіль, Корею, Туреччину, Італію. Поки чекають відповідь і збирають кошти на лікування.



Вдома разом з татом, учасником АТО (51 ОМБР), 1-річна сестричка очікує повернення Матвійчика з мамою додому.



Відтак, небайдужих просять допомогти коштами побороти страшну хворобу маленькому волинянину. Картка мами (Хвищук Марія Миколаївна) 5168 7453 0219 8608.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Просять допомогти 3-річному хлопчику з Ковеля Матвію Хвищуку, що хворіє на рак.Про це у Facebook написала Наташа Копец.Нагадаємо, маленькому Матвію поставили діагноз десмопластична медулобластома IV ст. задньої черепної ямки , оклюзійна гідроцефалія.Хлопчик разом з мамою знаходиться в Національному інституті раку в Києві. Вперше батьки звернулися до лікарів 4 квітня зі скаргами дитини на болі в області голови і животика, трохи косило око. Після обстеження ковельські лікарі виявили пухлину у головному мозку і вже через 8 днів після першого звернення Матвійчика прооперували в Києві.За півтора місяці таких операцій було вже 4. Зараз дитина проходить хіміотерапію методом СКК. Українські лікарі кажуть, що виживають з такими діагнозами наразі 60-65% хворих.Але батьки і волонтери вперто шукають клініку, яка дасть новими методами надію на 100% одужання Матвійчика. Медичні документи вже надіслали в Ізраіль, Корею, Туреччину, Італію. Поки чекають відповідь і збирають кошти на лікування.Вдома разом з татом, учасником АТО (51 ОМБР), 1-річна сестричка очікує повернення Матвійчика з мамою додому.Відтак, небайдужих просять допомогти коштами побороти страшну хворобу маленькому волинянину.

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