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У Луцькраді розглянуть підвищення вартості проїзду в маршрутках з 5-ти до 6-ти гривень

У Луцькраді розглянуть підвищення вартості проїзду в маршрутках з 5-ти до 6-ти гривень
У Луцьку на розгляд виконавчого комітету міської ради винесуть проект рішення про вартість проїзду в автобусах, що працюють на міських маршрутах.

За інформацією Інформаційного агентства ВолиньPost проект рішення щодо підвищення вартості проїзду в маршрутках розглянуть у найближчі дні.

У разі прийняття такого рішення проїзд у луцьких маршрутках може здорожчати з 5-ти до 6-ти гривень.

Для учнів закладів загальної середньої освіти Луцька встановлять вартість проїзду в автобусах на міських маршрутах загального користування у розмірі 3 гривні за одну поїздку, проте лише за наявності учнівського квитка.


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Теги: проїзд, вартість, маршрутки, Луцьк
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Коментарі 1
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Незаконне рішення нелегітимного псевдовиконкому і такого ж псевдомера Пустовіта, виконувати його ми не зобов'язані!
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