У Луцькраді розглянуть підвищення вартості проїзду в маршрутках з 5-ти до 6-ти гривень

У Луцьку на розгляд виконавчого комітету міської ради винесуть проект рішення про вартість проїзду в автобусах, що працюють на міських маршрутах.За інформацієюпроект рішення щодо підвищення вартості проїзду в маршрутках розглянуть у найближчі дні.У разі прийняття такого рішення проїзд у луцьких маршрутках може здорожчати з 5-ти до 6-ти гривень.Для учнів закладів загальної середньої освіти Луцька встановлять вартість проїзду в автобусах на міських маршрутах загального користування у розмірі 3 гривні за одну поїздку, проте лише за наявності учнівського квитка.