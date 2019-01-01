У Луцькраді розглянуть підвищення вартості проїзду в маршрутках з 5-ти до 6-ти гривень
Сьогодні, 09:53
У Луцьку на розгляд виконавчого комітету міської ради винесуть проект рішення про вартість проїзду в автобусах, що працюють на міських маршрутах.
За інформацією Інформаційного агентства ВолиньPost проект рішення щодо підвищення вартості проїзду в маршрутках розглянуть у найближчі дні.
У разі прийняття такого рішення проїзд у луцьких маршрутках може здорожчати з 5-ти до 6-ти гривень.
Для учнів закладів загальної середньої освіти Луцька встановлять вартість проїзду в автобусах на міських маршрутах загального користування у розмірі 3 гривні за одну поїздку, проте лише за наявності учнівського квитка.
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За інформацією Інформаційного агентства ВолиньPost проект рішення щодо підвищення вартості проїзду в маршрутках розглянуть у найближчі дні.
У разі прийняття такого рішення проїзд у луцьких маршрутках може здорожчати з 5-ти до 6-ти гривень.
Для учнів закладів загальної середньої освіти Луцька встановлять вартість проїзду в автобусах на міських маршрутах загального користування у розмірі 3 гривні за одну поїздку, проте лише за наявності учнівського квитка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Незаконне рішення нелегітимного псевдовиконкому і такого ж псевдомера Пустовіта, виконувати його ми не зобов'язані!
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