Сьогодні – п'ята річниця трагедії під Волновахою, де загинуло 10 волинян





П'ять років тому, 22 травня 2014 року о 04:40 диверсійна група російсько-сепаратистських угруповань напала та розстріляла військовослужбовців Збройних сил України, які розмістилися між селищами Ольгинка та Володимирівка неподалік від регіонального ландшафтного парку Великоанадольський ліс (Волноваський район), – йдеться на офіційній сторінці голови Волинської ОДА Олександра Савченка у Facebook.



В результаті нападу загинуло 18 військовослужбовців 51-ої механізованої бригади Збройних сил України, ще близько 30 були поранені.



Серед загиблих було 10 волинян:



1. Майор ПОЛІНКЕВИЧ Леонід Олександрович, 1984 р.н., командир 3-го батальйону, уродженець смт. Колки Маневицького р-ну.

2. Солдат ЗАРАДЮК Володимир Володимирович, 1991 р.н., кулеметник, мобілізований житель м.Луцька.

3. Мол. сержант ЙОВЗИК Дмитро Васильович, 1983 р.н., навідник – оператор, мобілізований житель м.Луцька.

4. Солдат МАХНОВЕЦЬ Віталій Іванович, 1981 р.н., кулеметник, мобілізований житель м.Луцька.

5. Солдат ПРОКОПЧУК Володимир Іванович, 1991 р.н., водій-механік, мобілізований житель м.Луцька.

6. Солдат БОНДАРУК Микола Петрович, 1991 р.н., навідник, мобілізований житель с.Заріччя Володимир-Волинського району.

7. Солдат ЛІЩУК Віталій Леонідович, 1986 р.н., навідник, мобілізований житель с.Зоря Володимир-Волинського району.

8. Старший сержант АРТЕМУК Олександр Іванович, 1977 р.н., командир відділення, мобілізований житель м.Ковель.

9. Солдат ГРИЦЮК Михайло Михайлович, 1984 р.н., розвідник, мобілізований житель с.Милятин Іваничівського району

10. Солдат ПОПОВ Павло Володимирович, 1991р.н., стрілець - помічник гранатометника, мобілізований житель м.Нововолинська.



Усі посмертно нагороджені медаллю «Захиснику Вітчизни».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 22 травня в Україні вшановують пам'ять загиблих військових під Волновахою.П'ять років тому, 22 травня 2014 року о 04:40 диверсійна група російсько-сепаратистських угруповань напала та розстріляла військовослужбовців Збройних сил України, які розмістилися між селищами Ольгинка та Володимирівка неподалік від регіонального ландшафтного парку Великоанадольський ліс (Волноваський район), – йдеться на офіційній сторінці голови Волинської ОДАу Facebook.В результаті нападу загинуло 18 військовослужбовців 51-ої механізованої бригади Збройних сил України, ще близько 30 були поранені.Серед загиблих було 10 волинян:1. Майор, 1984 р.н., командир 3-го батальйону, уродженець смт. Колки Маневицького р-ну.2. Солдат, 1991 р.н., кулеметник, мобілізований житель м.Луцька.3. Мол. сержант, 1983 р.н., навідник – оператор, мобілізований житель м.Луцька.4. Солдат, 1981 р.н., кулеметник, мобілізований житель м.Луцька.5. Солдат, 1991 р.н., водій-механік, мобілізований житель м.Луцька.6. Солдат, 1991 р.н., навідник, мобілізований житель с.Заріччя Володимир-Волинського району.7. Солдат, 1986 р.н., навідник, мобілізований житель с.Зоря Володимир-Волинського району.8. Старший сержант, 1977 р.н., командир відділення, мобілізований житель м.Ковель.9. Солдат, 1984 р.н., розвідник, мобілізований житель с.Милятин Іваничівського району10. Солдат, 1991р.н., стрілець - помічник гранатометника, мобілізований житель м.Нововолинська.Усі посмертно нагороджені медаллю «Захиснику Вітчизни».

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