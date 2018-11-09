На Волині селян затримали на крадіжці дубів

Крадіжку цінної деревини виявили у Холоневицькому лісництві ДП «Цуманське ЛГ».Про це повідомляє прес-служба Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.Завдяки злагодженим оперативним діям лісової охорони вдалося затримати жителів села Гораймівка Маневицького району. Чоловіки уже неодноразово потрапляли в поле зору лісової охорони. За цим фактом порушили кримінальне провадження, деревину вилучили.Окрім того, працівники лісової охорони цього ж підприємства днями попередили факт спроби перевезення викраденої деревини в Горинському лісництві. Лісопорушники змушені були залишити вкрадене і вдалися до втечі. Поліцією проводяться заходи щодо встановлення причетних осіб та притягнення їх до відповідальності.Варто зазначити, що з метою попередження фактів самовільних рубок та крадіжки деревини працівниками лісової охорони разом із співробітниками поліції та Національної гвардії проводяться спільні рейди та відпрацювання територій окремих лісництв, де фіксується найбільша кількість лісопорушень.