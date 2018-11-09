вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині селян затримали на крадіжці дубів

На Волині селян затримали на крадіжці дубів
Крадіжку цінної деревини виявили у Холоневицькому лісництві ДП «Цуманське ЛГ».

Про це повідомляє прес-служба Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Завдяки злагодженим оперативним діям лісової охорони вдалося затримати жителів села Гораймівка Маневицького району. Чоловіки уже неодноразово потрапляли в поле зору лісової охорони. За цим фактом порушили кримінальне провадження, деревину вилучили.

Окрім того, працівники лісової охорони цього ж підприємства днями попередили факт спроби перевезення викраденої деревини в Горинському лісництві. Лісопорушники змушені були залишити вкрадене і вдалися до втечі. Поліцією проводяться заходи щодо встановлення причетних осіб та притягнення їх до відповідальності.

Варто зазначити, що з метою попередження фактів самовільних рубок та крадіжки деревини працівниками лісової охорони разом із співробітниками поліції та Національної гвардії проводяться спільні рейди та відпрацювання територій окремих лісництв, де фіксується найбільша кількість лісопорушень.

Фото ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: деревина, дуби, Волинь, крадіжка, ліс
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Кришталевим» сестричкам з Волині негайно потрібна допомога
Стильний Луцьк: Даринка Панас
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У розкладі двох волинських потягів – зміни
Сьогодні, 10:06
Сьогодні – п'ята річниця трагедії під Волновахою, де загинуло 10 волинян
Сьогодні, 10:00
На Волині селян затримали на крадіжці дубів
Сьогодні, 09:57
У Луцькраді розглянуть підвищення вартості проїзду в маршрутках з 5-ти до 6-ти гривень
Сьогодні, 09:53
Миколая Чудотворця: чого не можна робити у свято
Сьогодні, 09:42
Схожі новини
У лісі на Волині затримали чоловіків, які порубали дуби У лісі на Волині затримали чоловіків, які порубали дуби
03 квітень, 08:50
На Волині запрацювала сучасна лінія з переробки деревини. ФОТО На Волині запрацювала сучасна лінія з переробки деревини. ФОТО
09 листопад, 2018, 20:35
Крадену на Волині деревину знайшли у сусідній області Крадену на Волині деревину знайшли у сусідній області
12 жовтень, 2018, 10:03
На Волині затримали КамАЗ з «неправильним» лісом На Волині затримали КамАЗ з «неправильним» лісом
20 червень, 2018, 13:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Муніципали зобов'язали лучанина винести сміття, яке у квартиру несла його мати. ФОТО
Сьогодні, 10:48
 0
У курортному селищі Волині на кулінарному шоу СТБ готували «страву честі» – копченого вугра. ВІДЕО
Сьогодні, 10:41
 0
Медики «відкачали» 13-річну лучанку, яка отруїлась алкоголем
Сьогодні, 10:26
 0
У Луцьку затримали п'яного водія: деталі інциденту. ВІДЕО
Сьогодні, 10:15
 0
Як завдяки мережі «АТБ» зекономити власні кошти, милуючись волинськими пам’ятками*
Сьогодні, 10:10
 0
Медіа
відео
1/8