У розкладі двох волинських потягів – зміни





Про це інформує прес-центр Укрзалізниці, передає



Отож, 22 травня, не курсуватимуть поїзди №6374/6375 Ягодин – Ковель – Ягодин.



23 травня не вийдуть в рейси поїзди №6303/6306 Ковель – Червоноград – Ковель.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку з ремонтними роботами різних дільницях регіональної філії «Львівська залізниця» зміниться графік руху певних потягів.Про це інформує прес-центр Укрзалізниці, передає ПроКовель Отож, 22 травня, не курсуватимуть поїзди №6374/6375 Ягодин – Ковель – Ягодин.23 травня не вийдуть в рейси поїзди №6303/6306 Ковель – Червоноград – Ковель.

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