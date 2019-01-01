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У розкладі двох волинських потягів – зміни

У розкладі двох волинських потягів – зміни
У зв'язку з ремонтними роботами різних дільницях регіональної філії «Львівська залізниця» зміниться графік руху певних потягів.

Про це інформує прес-центр Укрзалізниці, передає ПроКовель.

Отож, 22 травня, не курсуватимуть поїзди №6374/6375 Ягодин – Ковель – Ягодин.

23 травня не вийдуть в рейси поїзди №6303/6306 Ковель – Червоноград – Ковель.

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Теги: потяг, Волинь, розклад
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