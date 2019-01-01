У розкладі двох волинських потягів – зміни
Сьогодні, 10:06
У зв'язку з ремонтними роботами різних дільницях регіональної філії «Львівська залізниця» зміниться графік руху певних потягів.
Про це інформує прес-центр Укрзалізниці, передає ПроКовель.
Отож, 22 травня, не курсуватимуть поїзди №6374/6375 Ягодин – Ковель – Ягодин.
23 травня не вийдуть в рейси поїзди №6303/6306 Ковель – Червоноград – Ковель.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує прес-центр Укрзалізниці, передає ПроКовель.
Отож, 22 травня, не курсуватимуть поїзди №6374/6375 Ягодин – Ковель – Ягодин.
23 травня не вийдуть в рейси поїзди №6303/6306 Ковель – Червоноград – Ковель.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку затримали п'яного водія: деталі інциденту. ВІДЕО
Сьогодні, 10:15
У Луцьку вночі евакуювали студентів із гуртожитку
Сьогодні, 10:08
У розкладі двох волинських потягів – зміни
Сьогодні, 10:06
На Волині селян затримали на крадіжці дубів
Сьогодні, 09:57