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Волинські рятувальники знищили два вибухонебезпечних предмети

Волинські рятувальники знищили два вибухонебезпечних предмети
Сапери У ДСНС у Волинській області знищили два вибухонебезпечних предмети часів Другої світової війни.

Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.

Сапери ДСНС знищили два вибухонебезпечних предмети: 72-мм артснаряд та 82-мм мінометну міну часів Другої Світової війни, знайдені у Старовижівському та Маневицькому районах області.

«Будьте обережні, в лісі, на городах, боєприпаси минулих воєн ще й досі зберігає наша земля, навчіть дітей обережності у поводженні зі застарілими боєприпасами!» – попереджають у прес-службі.
Волинські рятувальники знищили два вибухонебезпечних предмети
Волинські рятувальники знищили два вибухонебезпечних предмети

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Теги: рятувальник, Волинь, боєприпаси
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