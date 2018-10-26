Волинські рятувальники знищили два вибухонебезпечних предмети





Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.



Сапери ДСНС знищили два вибухонебезпечних предмети: 72-мм артснаряд та 82-мм мінометну міну часів Другої Світової війни, знайдені у Старовижівському та Маневицькому районах області.



«Будьте обережні, в лісі, на городах, боєприпаси минулих воєн ще й досі зберігає наша земля, навчіть дітей обережності у поводженні зі застарілими боєприпасами!» – попереджають у прес-службі.



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