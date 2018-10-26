Волинські рятувальники знищили два вибухонебезпечних предмети
Сьогодні, 18:09
Сапери У ДСНС у Волинській області знищили два вибухонебезпечних предмети часів Другої світової війни.
Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.
Сапери ДСНС знищили два вибухонебезпечних предмети: 72-мм артснаряд та 82-мм мінометну міну часів Другої Світової війни, знайдені у Старовижівському та Маневицькому районах області.
«Будьте обережні, в лісі, на городах, боєприпаси минулих воєн ще й досі зберігає наша земля, навчіть дітей обережності у поводженні зі застарілими боєприпасами!» – попереджають у прес-службі.
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Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.
Сапери ДСНС знищили два вибухонебезпечних предмети: 72-мм артснаряд та 82-мм мінометну міну часів Другої Світової війни, знайдені у Старовижівському та Маневицькому районах області.
«Будьте обережні, в лісі, на городах, боєприпаси минулих воєн ще й досі зберігає наша земля, навчіть дітей обережності у поводженні зі застарілими боєприпасами!» – попереджають у прес-службі.
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