У Луцьку вночі евакуювали студентів із гуртожитку





Інформацію Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили у ДСНС Волині.



Повідомлення про подію рятувальники отримали в ніч на 22 травня. У приміщенні гуртожитку помітили задимленість. Відтак, студентів евакуювали чергові працівники навчального закладу.



Як виявилося, інформація про пожежу не підтвердилася. У електрощитовій трапилося коротке замикання, однак без горіння. У результаті інциденту ніхто не постраждав.



Фото - "Волинь24"





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із гуртожитку Луцького педагогічного коледжу, що на вулиці Глушець, 39 вночі евакуювали студентів через дим у приміщенні.Інформаціюпідтвердили у ДСНС Волині.Повідомлення про подію рятувальники отримали в ніч на 22 травня. У приміщенні гуртожитку помітили задимленість. Відтак, студентів евакуювали чергові працівники навчального закладу.Як виявилося, інформація про пожежу не підтвердилася. У електрощитовій трапилося коротке замикання, однак без горіння. У результаті інциденту ніхто не постраждав.

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