У Луцьку вночі евакуювали студентів із гуртожитку
Сьогодні, 10:08
Із гуртожитку Луцького педагогічного коледжу, що на вулиці Глушець, 39 вночі евакуювали студентів через дим у приміщенні.
Інформацію Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили у ДСНС Волині.
Повідомлення про подію рятувальники отримали в ніч на 22 травня. У приміщенні гуртожитку помітили задимленість. Відтак, студентів евакуювали чергові працівники навчального закладу.
Як виявилося, інформація про пожежу не підтвердилася. У електрощитовій трапилося коротке замикання, однак без горіння. У результаті інциденту ніхто не постраждав.
Фото - "Волинь24"
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інформацію Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили у ДСНС Волині.
Повідомлення про подію рятувальники отримали в ніч на 22 травня. У приміщенні гуртожитку помітили задимленість. Відтак, студентів евакуювали чергові працівники навчального закладу.
Як виявилося, інформація про пожежу не підтвердилася. У електрощитовій трапилося коротке замикання, однак без горіння. У результаті інциденту ніхто не постраждав.
Фото - "Волинь24"
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Медики «відкачали» 13-річну лучанку, яка отруїлась алкоголем
Сьогодні, 10:26
У Луцьку затримали п'яного водія: деталі інциденту. ВІДЕО
Сьогодні, 10:15
У Луцьку вночі евакуювали студентів із гуртожитку
Сьогодні, 10:08
У розкладі двох волинських потягів – зміни
Сьогодні, 10:06