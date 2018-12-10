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У Луцьку вночі евакуювали студентів із гуртожитку

У Луцьку вночі евакуювали студентів із гуртожитку
Із гуртожитку Луцького педагогічного коледжу, що на вулиці Глушець, 39 вночі евакуювали студентів через дим у приміщенні.

Інформацію Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили у ДСНС Волині.

Повідомлення про подію рятувальники отримали в ніч на 22 травня. У приміщенні гуртожитку помітили задимленість. Відтак, студентів евакуювали чергові працівники навчального закладу.

Як виявилося, інформація про пожежу не підтвердилася. У електрощитовій трапилося коротке замикання, однак без горіння. У результаті інциденту ніхто не постраждав.

Фото - "Волинь24"


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Теги: замикання, гуртожиток, Луцьк
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