У курортному селищі Волині на кулінарному шоу СТБ готували «страву честі» – копченого вугра. ВІДЕО





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Ведучий програми Юрій Ковриженко відправився в Шацьк, де познайомився з унікальною жінкою. Тільки вона готує шацького вугра так, що без цієї коронної страви не обходиться жоден день народження в Шацьку. Ось тільки свій день народження героїня ніколи не святкувала.



Тепер для Юрія Ковриженка стало справою честі – влаштувати для талановитої господині свято, про яке вона мріяла 35 років. Крім того, Юрій домовився з місцевими рибалками, аби ті допомогли впіймати на вудочку справжнього вугра.



Шеф-кухар приготує шедевральну страву честі – копченого вугра на коньяку, який подається на подушці з морквяного пюре під соусом айоли.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Шацьку зняли випуск кулінарного тревел-шоу «Страва честі».Про це пише Район.in.ua Ведучий програмивідправився в Шацьк, де познайомився з унікальною жінкою. Тільки вона готує шацького вугра так, що без цієї коронної страви не обходиться жоден день народження в Шацьку. Ось тільки свій день народження героїня ніколи не святкувала.Тепер для Юрія Ковриженка стало справою честі – влаштувати для талановитої господині свято, про яке вона мріяла 35 років. Крім того, Юрій домовився з місцевими рибалками, аби ті допомогли впіймати на вудочку справжнього вугра.Шеф-кухар приготує шедевральну страву честі – копченого вугра на коньяку, який подається на подушці з морквяного пюре під соусом айоли.

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