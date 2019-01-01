вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У курортному селищі Волині на кулінарному шоу СТБ готували «страву честі» – копченого вугра. ВІДЕО

У курортному селищі Волині на кулінарному шоу СТБ готували «страву честі» – копченого вугра. ВІДЕО
У Шацьку зняли випуск кулінарного тревел-шоу «Страва честі».

Про це пише Район.in.ua.

Ведучий програми Юрій Ковриженко відправився в Шацьк, де познайомився з унікальною жінкою. Тільки вона готує шацького вугра так, що без цієї коронної страви не обходиться жоден день народження в Шацьку. Ось тільки свій день народження героїня ніколи не святкувала.

Тепер для Юрія Ковриженка стало справою честі – влаштувати для талановитої господині свято, про яке вона мріяла 35 років. Крім того, Юрій домовився з місцевими рибалками, аби ті допомогли впіймати на вудочку справжнього вугра.

Шеф-кухар приготує шедевральну страву честі – копченого вугра на коньяку, який подається на подушці з морквяного пюре під соусом айоли.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Шацьк, Волинь, шоу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Кришталевим» сестричкам з Волині негайно потрібна допомога
Стильний Луцьк: Даринка Панас
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Муніципали зобов'язали лучанина винести сміття, яке у квартиру несла його мати. ФОТО
Сьогодні, 10:48
У курортному селищі Волині на кулінарному шоу СТБ готували «страву честі» – копченого вугра. ВІДЕО
Сьогодні, 10:41
Медики «відкачали» 13-річну лучанку, яка отруїлась алкоголем
Сьогодні, 10:26
У Луцьку затримали п'яного водія: деталі інциденту. ВІДЕО
Сьогодні, 10:15
У Луцьку вночі евакуювали студентів із гуртожитку
Сьогодні, 10:08
Схожі новини
Чи готовий Світязь приймати туристів: інспекція на курорті. ФОТО. ВІДЕО Чи готовий Світязь приймати туристів: інспекція на курорті. ФОТО. ВІДЕО
09 травень, 13:26
На Волині серед міста в авто знайшли мертву жінку На Волині серед міста в авто знайшли мертву жінку
19 квітень, 10:54
На волинському курорті влаштують новий фестиваль На волинському курорті влаштують новий фестиваль
12 березень, 16:14
Бабуся з Волині перемогла у вокальному двобої на «Голосі країни» Бабуся з Волині перемогла у вокальному двобої на «Голосі країни»
11 березень, 12:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Муніципали зобов'язали лучанина винести сміття, яке у квартиру несла його мати. ФОТО
Сьогодні, 10:48
 0
У курортному селищі Волині на кулінарному шоу СТБ готували «страву честі» – копченого вугра. ВІДЕО
Сьогодні, 10:41
 0
Медики «відкачали» 13-річну лучанку, яка отруїлась алкоголем
Сьогодні, 10:26
 0
У Луцьку затримали п'яного водія: деталі інциденту. ВІДЕО
Сьогодні, 10:15
 0
Як завдяки мережі «АТБ» зекономити власні кошти, милуючись волинськими пам’ятками*
Сьогодні, 10:10
 0
Медіа
відео
1/8