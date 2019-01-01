У курортному селищі Волині на кулінарному шоу СТБ готували «страву честі» – копченого вугра. ВІДЕО
Сьогодні, 10:41
У Шацьку зняли випуск кулінарного тревел-шоу «Страва честі».
Про це пише Район.in.ua.
Ведучий програми Юрій Ковриженко відправився в Шацьк, де познайомився з унікальною жінкою. Тільки вона готує шацького вугра так, що без цієї коронної страви не обходиться жоден день народження в Шацьку. Ось тільки свій день народження героїня ніколи не святкувала.
Тепер для Юрія Ковриженка стало справою честі – влаштувати для талановитої господині свято, про яке вона мріяла 35 років. Крім того, Юрій домовився з місцевими рибалками, аби ті допомогли впіймати на вудочку справжнього вугра.
Шеф-кухар приготує шедевральну страву честі – копченого вугра на коньяку, який подається на подушці з морквяного пюре під соусом айоли.
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Про це пише Район.in.ua.
Ведучий програми Юрій Ковриженко відправився в Шацьк, де познайомився з унікальною жінкою. Тільки вона готує шацького вугра так, що без цієї коронної страви не обходиться жоден день народження в Шацьку. Ось тільки свій день народження героїня ніколи не святкувала.
Тепер для Юрія Ковриженка стало справою честі – влаштувати для талановитої господині свято, про яке вона мріяла 35 років. Крім того, Юрій домовився з місцевими рибалками, аби ті допомогли впіймати на вудочку справжнього вугра.
Шеф-кухар приготує шедевральну страву честі – копченого вугра на коньяку, який подається на подушці з морквяного пюре під соусом айоли.
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