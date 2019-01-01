Муніципали зобов'язали лучанина винести сміття, яке у квартиру несла його мати. ФОТО

У Луцьку на проспекті Соборності, 37а, жителька квартири доверху завалила квартиру сміттям.Про це повідомили у прес-службі муніципальної варти Луцькради.Нагадаємо,щодо вирішення цього питання.До департаменту муніципальної варти Луцької міської ради надійшов ряд звернень від жителів будинку 37а, що по проспекті Соборності щодо нестерпного смороду та забруднення під’їзду однією з жительок будинку.Інспектор відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста виявив набиту сміттям квартиру та складування речей на території загального користування. Власниця квартири відмовилась йти на контакт.Інспектор зобов’язав її сина навести лад у квартирі та біля неї, видавши припис на прибирання сміття та інших речей, який останній пообіцяв вчасно виконати та почати прибирання.