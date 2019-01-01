Луцькі муніципали знесли сараї на одній із вулиць





Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.



На цьому тижні демонтовано дерев'яні сараї та огорожі на вул. Даргомижського, 3, дерев'яну господарську споруду на вул. Драгоманова, 18 та металевий гараж на пр-ті Молоді, 4.



Роботи по демонтажу незаконних споруд продовжуватимуться.



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