Луцькі муніципали знесли сараї на одній із вулиць
Сьогодні, 17:32
Відділ демонтажів луцьких муніципалів продовжує демонтувати самовільно розміщені сараї та халабуди.
Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.
На цьому тижні демонтовано дерев'яні сараї та огорожі на вул. Даргомижського, 3, дерев'яну господарську споруду на вул. Драгоманова, 18 та металевий гараж на пр-ті Молоді, 4.
Роботи по демонтажу незаконних споруд продовжуватимуться.
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Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.
На цьому тижні демонтовано дерев'яні сараї та огорожі на вул. Даргомижського, 3, дерев'яну господарську споруду на вул. Драгоманова, 18 та металевий гараж на пр-ті Молоді, 4.
Роботи по демонтажу незаконних споруд продовжуватимуться.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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