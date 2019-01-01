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Луцькі муніципали знесли сараї на одній із вулиць

Луцькі муніципали знесли сараї на одній із вулиць
Відділ демонтажів луцьких муніципалів продовжує демонтувати самовільно розміщені сараї та халабуди.

Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.

На цьому тижні демонтовано дерев'яні сараї та огорожі на вул. Даргомижського, 3, дерев'яну господарську споруду на вул. Драгоманова, 18 та металевий гараж на пр-ті Молоді, 4.

Роботи по демонтажу незаконних споруд продовжуватимуться.
Луцькі муніципали знесли сараї на одній із вулиць
Луцькі муніципали знесли сараї на одній із вулиць
Луцькі муніципали знесли сараї на одній із вулиць
Луцькі муніципали знесли сараї на одній із вулиць
Луцькі муніципали знесли сараї на одній із вулиць

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Теги: муніципали, Луцьк, благоустрій
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