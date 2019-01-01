У Луцьку мотоцикліст збив пенсіонерку





Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.



Дорожньо-транспортна пригода сталася по 19 годині. За кермом мотоцикла перебував 42-річний житель обласного центру. Поліцейські попередньо встановили, що водій допустив наїзд на 65-річну місцеву мешканку, котра переходила проїжджу частину дороги поза пішохідним переходом.



Внаслідок ДТП перехожа отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у травматологію міської клінічної лікарні.



Слідчі Луцького відділу поліції за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.



Правоохоронці застерігають громадян про неухильне дотримання вимог правил безпеки дорожнього руху.

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