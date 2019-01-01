Волинські медики розповіли, де «живе» сальмонела та як уникнути неприємної хвороби

Волинські медики розповіли, як уникнути неприємної хвороби - сальмонельозу.Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр.На Волині щомісячно за медичною допомогою з приводу захворювання на сальмонельоз звертаються 7–14 мешканців області, а в літні місяці кількість хворих на цю недугу збільшується, наприклад у серпні 2018 року зареєстрували 82 випадки. Майже кожен другий хворий — дитина.Сальмонельоз дуже небезпечний тим, що він має здатність викликати спалахи (групові масові захворювання). За період 2018-2019 років у Волинській області зафіксували 5 спалахів сальмонельозу, в яких постраждало 84 особи, у тому числі — 33 дитини. З них 4 спалахи зареєстрували в закладах громадського харчування та 1 в дитячому дошкільному закладі.Першоджерелом інфекції вважаються сільськогосподарські тварини – велика рогата худоба, свині, коні, вівці, кури, качки, гуси, а також дикі водоплавні птахи. Ці тварини роками здатні виділяти збудника з сечею, фекаліями, молоком, слиною і бути джерелом зараження для людини, що доглядає за ними, при транспортуванні, обробці та зберіганні туш. Останнім часом почастішали випадки зараження людей на сальмонельоз через вживання курячих яєць.Джерелом інфекції також може бути людина, яка хвора на сальмонельоз або бактеріоносій, у якого ознак захворювання немає. При зараженні від людини до людини механізм передачі переважно фекально-оральний, тобто через брудні руки, тільки в рідкісних випадках контактно-побутовий – при догляді за хворими, в тісному колективі, особливо в дитячому.У 96-98 % випадків інфікування пов’язане зі споживанням забрудненої сальмонелами їжі. За ризиком забруднення сальмонелами продукти харчування розташовують так:- яйця і вироби з них,- м’ясо тварин і вироби з нього,- риба і морепродукти,- молоко і молокопродукти,- овочі та фрукти.Сальмонели характеризуються високою стійкістю в зовнішньому середовищі, вони здатні не лише виживати, але і розмножуватися не змінюючи при цьому зовнішній вигляд і смак продуктів харчування.Так, у сирому м’ясі зберігаються життєздатними близько 6 місяців ( у тушках птиці – понад рік), у солоному та копченому м’ясі– до 75-80 днів, у молоці – 4-9 годин і більше, маслі вершковому – до 4 місяців, кефірі – до 1 місяця, сирах – до 1 року, в яєчному порошку – від 3 до 9 місяців, на яєчній шкарлупі – від 17 до 24 днів, у хлібобулочних виробах – від 1 до 15 днів, квасі, напоях – від 1 до 5 днів. У продуктах дитячого харчування – кашах, сумішах, бульйонах, овочевих супах, молочних киселях – залежно від температури навколишнього повітря вони живуть від 2 тижнів до 1 місяця. Тому всі суміші для немовлят мають бути щойно приготованими. Сальмонели стійкі до дії високих температур – для повної гарантії знищення сальмонел у шматках м’яса вагою 200–300 грамів його необхідно варити протягом 2,5–3,5 годин.У воді річок та озер сальмонела живе 3–90 днів, водопровідній воді – 1-2 місяці й довше. У випорожненнях, ґрунті, кімнатній пилюці, на поверхні предметів і тканинах вони зберігають життєздатність від 10 днів до кількох років, у кормах для тварин – до 2 років.Так, у 2018 році з об’єктів довкілля на Волині виділили 6 сальмонел, забрудненими були яйця, риба, кулінарні вироби та інші харчові продукти.Чим більше з’їсти інфікованого сальмонелами продукту, тим коротший інкубаційний період ( від 6-24 годин до 3-5 днів) і важча клініка. Захворювання в більшості випадків виникає раптово. Починається симптомами гострого гастроентериту: блювотою, зазвичай багаторазовою, біллю в животі, діареєю. З’являються симптоми інтоксикації: підвищення температури тіла до 39–40 градусів, головний біль, біль у м’язах, слабкість, серцево-судинні розлади, збільшення печінки, у дітей порушується водно-сольовий баланс, з’являються судоми тощо. Лікування як дітей, так і дорослих має проводитися лише в стаціонарних умовах. У жодному разі не слід займатися самолікуванням і приймати антибіотики – збудник, може бути до них стійким і в результаті неправильного лікування людина може стати прихованим носієм інфекції і заражати інших.- вживати харчові продукти, напої, воду свіжими та гарантованої якості;- забезпечити чистоту всього, що стосується приготування їжі і напоїв, починаючи з рук і завершуючи кухонним обладнанням;- для готових та сирих продуктів потрібно використовувати окремий посуд, дощечки та ніж для нарізування;- дотримуватися технології та режимів приготування страв: м’ясо, - птицю, вживати в їжу тільки після достатньої термічної обробки; молоко — після кип’ятіння;- відмовитися від пиття сирих яєць та приготування домашнього майонезу з сирими яйцями;- споживати лише свіжі, без ознак псування овочі, фрукти та молочні продукти;- створити належні умови зберігання продуктів: варені ковбаси, м’ясні салати, молочні продукти та ін. зберігати в холодильниках, ретельно відокремлювати готові продукти харчування від сирих, - убезпечити їжу та напої від впливу комах і гризунів;- не купувати продукти харчування, а тим більше готову їжу, у місцях стихійної торгівлі;- дотримуватися правил особистої гігієни — ретельно мити руки з милом перед вживанням їжі, після повернення з вулиці та після кожного відвідування вбиральні;- при появі симптомів захворювання (підвищення температури тіла, головний біль, блювання, рідкі випорожнення, біль у животі, висипання на шкірі тощо) своєчасно звертатися за медичною допомогою.