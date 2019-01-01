Волинські медики за добу виїхали на понад 350 викликів

За добу волинські медики зареєстрували 462 звернення та виїхали на 377 викликів.Про це повідомили на сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Лікар-консультант прийняв та проаналізував 113 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області. На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 130 осіб.У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстрували 10 випадків невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:- Ківерцівському р-ні до села Городище;- Любешівськомому р-ні до села Цир (2 випадки);- Любомльському р-ні до села Рогові Смоляри;- Шацькому р-ні до села Грабове;- Маневицькому р-ні до села Грузятин;- Ратнівському р-ні до села Краска;- Рожищенському р-ні до села Трилісці;- Старовижівському р-ні до сіл Смолярі та Смідин;Бригади екстреної медичної допомоги виявили 6 випадків гострого коронарного синдрому, здійснили 3 виїзди з приводу ДТП, 1 – падіння з висоти, 2 – з приводу травми китиці та 3 випадки кримінального травматизму.