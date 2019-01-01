Волинські медики за добу виїхали на понад 350 викликів
Сьогодні, 11:27
За добу волинські медики зареєстрували 462 звернення та виїхали на 377 викликів.
Про це повідомили на сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Лікар-консультант прийняв та проаналізував 113 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області. На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 130 осіб.
У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстрували 10 випадків невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:
- Ківерцівському р-ні до села Городище;
- Любешівськомому р-ні до села Цир (2 випадки);
- Любомльському р-ні до села Рогові Смоляри;
- Шацькому р-ні до села Грабове;
- Маневицькому р-ні до села Грузятин;
- Ратнівському р-ні до села Краска;
- Рожищенському р-ні до села Трилісці;
- Старовижівському р-ні до сіл Смолярі та Смідин;
Бригади екстреної медичної допомоги виявили 6 випадків гострого коронарного синдрому, здійснили 3 виїзди з приводу ДТП, 1 – падіння з висоти, 2 – з приводу травми китиці та 3 випадки кримінального травматизму.
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Про це повідомили на сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Лікар-консультант прийняв та проаналізував 113 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області. На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 130 осіб.
У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстрували 10 випадків невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:
- Ківерцівському р-ні до села Городище;
- Любешівськомому р-ні до села Цир (2 випадки);
- Любомльському р-ні до села Рогові Смоляри;
- Шацькому р-ні до села Грабове;
- Маневицькому р-ні до села Грузятин;
- Ратнівському р-ні до села Краска;
- Рожищенському р-ні до села Трилісці;
- Старовижівському р-ні до сіл Смолярі та Смідин;
Бригади екстреної медичної допомоги виявили 6 випадків гострого коронарного синдрому, здійснили 3 виїзди з приводу ДТП, 1 – падіння з висоти, 2 – з приводу травми китиці та 3 випадки кримінального травматизму.
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