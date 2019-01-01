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«Ми непогано рвонули в останні роки», – уролог Волинської обласної клінічної лікарні

«Ми непогано рвонули в останні роки», – уролог Волинської обласної клінічної лікарні
Завідувач урологічним відділенням Волинської обласної клінічної лікарні Андрій Онищук розповів, чим може похвалитися область у напрямку розвитку урології.

Про це йдеться в інтерв’ю Андрія Оніщука, опублікованому на сайті медичного закладу.

За словами Оніщука, завдяки головному лікарю медзакладу Івану Сидору в урологічному відділенні Волинської обласної клінічної лікарні займаються не лише урологією, а й онкоурологією. Для таких пацієнтів є окремі ліжкомісця. Онкохірурги мають спеціальні сертифікати.

«Подібних відділень в Україні досить мало», - переконує уролог.

«Щодо загальної урології, то скажу, що ми непогано рвонули в останні роки. Ми повністю закрили питання допомоги хворим на сечокам’яну хворобу. Таких пацієнтів є дуже багато. Завдяки управлінню лікарні ми придбали апаратуру, яка дає нам можливість без розризів надавати кваліфіковану допомогу людині з таким захворюванням. Що туди входить? Пацієнту через уетру вводиться та чи інша апаратура. І за допомогою ультразвукового літотрипта дробимо камінь будь-якої локалізації та щільності. Крім того, ми опанували контактне дроблення каменів у нирках без розрізу. Подрібненні частинки видаляємо. Робиться це при допомозі апаратури німецької фірми «Шторц», яка досить надійна в експлуатації», - розповів Андрій Оніщук.

Більше того, за його словами, вже рік в обласній лікарні користуються апаратом дистанційної літорепсії, який без контакту з клієнтом при допомозі ударно-хвильової терапії дробить каміння.

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Теги: урологія, Волинь, Андрій Оніщук
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