«Ми непогано рвонули в останні роки», – уролог Волинської обласної клінічної лікарні

Андрій Онищук розповів, чим може похвалитися область у напрямку розвитку урології.



Про це йдеться в інтерв’ю Андрія Оніщука, опублікованому на



За словами Оніщука, завдяки головному лікарю медзакладу Івану Сидору в урологічному відділенні Волинської обласної клінічної лікарні займаються не лише урологією, а й онкоурологією. Для таких пацієнтів є окремі ліжкомісця. Онкохірурги мають спеціальні сертифікати.



«Подібних відділень в Україні досить мало», - переконує уролог.



«Щодо загальної урології, то скажу, що ми непогано рвонули в останні роки. Ми повністю закрили питання допомоги хворим на сечокам’яну хворобу. Таких пацієнтів є дуже багато. Завдяки управлінню лікарні ми придбали апаратуру, яка дає нам можливість без розризів надавати кваліфіковану допомогу людині з таким захворюванням. Що туди входить? Пацієнту через уетру вводиться та чи інша апаратура. І за допомогою ультразвукового літотрипта дробимо камінь будь-якої локалізації та щільності. Крім того, ми опанували контактне дроблення каменів у нирках без розрізу. Подрібненні частинки видаляємо. Робиться це при допомозі апаратури німецької фірми «Шторц», яка досить надійна в експлуатації», - розповів Андрій Оніщук.



Більше того, за його словами, вже рік в обласній лікарні користуються апаратом дистанційної літорепсії, який без контакту з клієнтом при допомозі ударно-хвильової терапії дробить каміння.



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