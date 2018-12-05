Щоб не заважало фотографуватися: від «фішки» міста на Волині забрали смітник і дошку оголошень





Потреба розширити паркувальний майданчик змусила власників закладу, які виготовили арт-об'єкт власним коштом, шукати йому нове місце, повідомляє видання



Конструкцію тимчасово перенесли у парк культури і відпочинку імені Лесі Українки. Поки вирішували питання, де ж краще її розмістити, і ковельчани, і туристи міста позитивно сприйняли саме це місце розташування фотозони. Підтримала ініціативу і міська влада.



Проте незручності для тих, хто мав бажання сфотографуватися біля туристичної родзинки Ковеля, створювали надто близько розміщені тумба для оголошень та великий смітник. Тож їх прибрали, аби вони не заважали туристам, та й ковельчанам, робити гарні світлини на будь-якій відстані.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нещодавно у Ковелі на бульварі Лесі Українки встановили фотозону «Я люблю Ковель». Її перенесли з Привокзальної площі. Вона розміщувалась поблизу супермаркету та кафе сім'ї ресторанів "Классік".Потреба розширити паркувальний майданчик змусила власників закладу, які виготовили арт-об'єкт власним коштом, шукати йому нове місце, повідомляє видання КовельPost Конструкцію тимчасово перенесли у парк культури і відпочинку імені Лесі Українки. Поки вирішували питання, де ж краще її розмістити, і ковельчани, і туристи міста позитивно сприйняли саме це місце розташування фотозони. Підтримала ініціативу і міська влада.Проте незручності для тих, хто мав бажання сфотографуватися біля туристичної родзинки Ковеля, створювали надто близько розміщені тумба для оголошень та великий смітник. Тож їх прибрали, аби вони не заважали туристам, та й ковельчанам, робити гарні світлини на будь-якій відстані.

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