Волинянин може «сісти» на 3 роки через крадіжку бензопили
Сьогодні, 19:25
У Турійську встановили причетність 35-річного ковельчанина до крадіжки електроінструменту.
Про це інформує місцеве відділення поліції.
До Турійського відділення поліції 15 травня звернувся 40-річний житель одного із сіл Турійського району із заявою про те, що із подвір’я його будинку невідомий викрав бензопилу, чим завдав збитків на суму близько 1000 гривень.
Дільничні офіцери поліції оперативно встановили особу спритника. Ним виявився 35-річний ковельчанин, який раніше за скоєння злочинів у поле зору поліції не потрапляв.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. Триває слідство.
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Про це інформує місцеве відділення поліції.
До Турійського відділення поліції 15 травня звернувся 40-річний житель одного із сіл Турійського району із заявою про те, що із подвір’я його будинку невідомий викрав бензопилу, чим завдав збитків на суму близько 1000 гривень.
Дільничні офіцери поліції оперативно встановили особу спритника. Ним виявився 35-річний ковельчанин, який раніше за скоєння злочинів у поле зору поліції не потрапляв.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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