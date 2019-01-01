вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На волинській дорозі – яма глибиною майже у півметра. ФОТО

На волинській дорозі – яма глибиною майже у півметра. ФОТО
На автодорозі сполученням Верба-Любомль виявили величезну діру.

Про це у Facebook повідомив Костянтин Зінкевич.

Він зауважив, що діра має 115 см в діаметрі і сягає щонайменше 45 см глибини.

«Я то, звичайно, 102 набрав, і поліцейські припис направили у Службу автодоріг Волині, але ж поки що яма є! І хтось тут може залишити машину, а то й життя», – йдеться у дописі.
На волинській дорозі – яма глибиною майже у півметра. ФОТО
На волинській дорозі – яма глибиною майже у півметра. ФОТО
На волинській дорозі – яма глибиною майже у півметра. ФОТО
На волинській дорозі – яма глибиною майже у півметра. ФОТО
На волинській дорозі – яма глибиною майже у півметра. ФОТО
На волинській дорозі – яма глибиною майже у півметра. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: яма, дорога, Волинь, небезпека
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Кришталевим» сестричкам з Волині негайно потрібна допомога
Стильний Луцьк: Даринка Панас
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянка жила з 10-кілограмовою «бомбою» всередині, яка таки розірвалася. ВІДЕО
Сьогодні, 13:30
У Луцьку затримали чоловіка, який перебував у розшуку. ФОТО
Сьогодні, 13:24
На волинській дорозі – яма глибиною майже у півметра. ФОТО
Сьогодні, 13:11
Волинянин представлятиме Зеленського в уряді
Сьогодні, 13:08
Зброю, якою погрожували депутату Волиньради, сховали в лісі
Сьогодні, 12:45
Схожі новини
На Волині – акція протесту: перекривали дорогу. ФОТО На Волині – акція протесту: перекривали дорогу. ФОТО
21 травень, 17:10
На Волині хочуть відремонтувати дорогу Локачі-Горохів На Волині хочуть відремонтувати дорогу Локачі-Горохів
17 травень, 16:06
У Володимирі почала руйнуватись дорога після капремонту. ФОТО У Володимирі почала руйнуватись дорога після капремонту. ФОТО
17 травень, 06:22
На Волині взялися за дорогу, ремонт якої «заморозили» 17 років тому На Волині взялися за дорогу, ремонт якої «заморозили» 17 років тому
15 травень, 15:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Супрун зруйнувала міф про вакцинацію проти кору для дорослих
Сьогодні, 14:08
 0
У Луцьку вшанували загиблих під Волновахою. ФОТО
Сьогодні, 14:03
 0
Кінотеатр «PremierCity» запрошує на прем’єри фантастичних історій*
Сьогодні, 13:50
 0
Гастрономічні фішки: чим варто поласувати на Світязі
Сьогодні, 13:38
 0
Волинянка жила з 10-кілограмовою «бомбою» всередині, яка таки розірвалася. ВІДЕО
Сьогодні, 13:30
 0
Медіа
відео
1/8