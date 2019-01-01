На волинській дорозі – яма глибиною майже у півметра. ФОТО

На автодорозі сполученням Верба-Любомль виявили величезну діру.Про це у Facebook повідомивВін зауважив, що діра має 115 см в діаметрі і сягає щонайменше 45 см глибини.«Я то, звичайно, 102 набрав, і поліцейські припис направили у Службу автодоріг Волині, але ж поки що яма є! І хтось тут може залишити машину, а то й життя», – йдеться у дописі.