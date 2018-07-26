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У Луцьку затримали чоловіка, який перебував у розшуку. ФОТО

У Луцьку затримали чоловіка, який перебував у розшуку. ФОТО
У Луцьку затримали 36-річного місцевого жителя, котрий перебував у розшуку за підозрою у грабежі. У його автомобілі виявили гранату Ф-1.

Це сталось 21 травня, – повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Боєприпас оперативники виявили в автомобілі Volkswagen Passat. На місце події прибули спеціалісти вибухотехнічного відділу поліції області. Вони належним чином вилучили небезпечну знахідку та транспортували її до спеціального місця зберігання. Гранату направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичного центру МВС України.

Правопорушника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Луцького відділу поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 263 (Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Зловмисник перебував у розшуку за підозрою в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 187 (розбій, поєднаний з проникненням у житло) Кримінального кодексу України на території Херсонської області.

Окрім цього, слідчі Луцького відділу поліції завершили розслідування та скерували до суду кримінальне провадження з обвинувальним висновком щодо скоєння вказаною особою такого ж злочину в Луцьку.

У Луцьку затримали чоловіка, який перебував у розшуку. ФОТО

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Теги: граната, Волинь, Луцьк, розшук, поліція
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