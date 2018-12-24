Волинянка жила з 10-кілограмовою «бомбою» всередині, яка таки розірвалася. ВІДЕО

Валентина Хвалько тривалий час жила із 10-кілограмовою кістою у черевній порожнині. На Великдень вона розірвалася і жинку у важкому стані привезли у районну лікарню.



Про це повідомляють на шпальтах газети «



Валентина Хвалько розповіла, що довго не зверталася до медиків.



«У селі завжди роботи багато. Дослухатися, що і де болить, нема часу. Я останнім часом думала, що маю проблеми з підшлунковою, шлунково-кишковим трактом. Весь час відчувала у животі важкість. І виглядала, як вагітна, хоч уже на пенсії. Думала, від чого ж я поправляюся? Півтарілки страви «не влазило». Жила з таким відчуттям, ніби з’їла відро цементу, і він у мені застиг. А до лікарні на обстеження все ніяк не могла зібратися», - каже жінка.



Після операції, яку провів завідувач хірургічного відділення, заслужений лікар України Любомир Валіхновський, пацієнтка почуває себе добре.



«Давно живіт заважав. Працювала кухарем у дитсадку, і вдома все робила. Натомишся за день, а вночі спати не можна, бо на бік не ляжеш. Ще й грижу пупкову мала. На тижні перед Пасхою ми картоплю садили. Я зопалу підняла щось тяжке — аж заболіло всередині. Але не надала тому уваги, бо ж перед святом треба пекти, варити. В суботу стало зовсім погано. Пила якісь таблетки, грілку прикладала. Не могла вже ні ходити, ні говорити, а «швидку» не викликала, не хотілося медикам свято псувати. Кума мене як побачила —злякалася, почала сварити. Аж у понеділок я зважилася звернутися за допомогою», - розповідала жінка.



Любомир Валіхновський розповів, що під час операції відкачали дві великі ємкості з коричневою рідиною, яка містилася у величезній кісті, а після її розриву заповнила черевну порожнину.



«Хвору привезли з ускладненням, у неї розвинувся перитоніт. Заодно з кістою прооперував і грижу. Звичайно, стан пацієнтки не був би такий важкий, якби вона вчасно звернулася, якби регулярно обстежувалася», - каже Любомир Валіхновський.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителька Лукова Турійського районутривалий час жила із 10-кілограмовою кістою у черевній порожнині. На Великдень вона розірвалася і жинку у важкому стані привезли у районну лікарню.Про це повідомляють на шпальтах газети « Волинь ».Валентина Хвалько розповіла, що довго не зверталася до медиків.«У селі завжди роботи багато. Дослухатися, що і де болить, нема часу. Я останнім часом думала, що маю проблеми з підшлунковою, шлунково-кишковим трактом. Весь час відчувала у животі важкість. І виглядала, як вагітна, хоч уже на пенсії. Думала, від чого ж я поправляюся? Півтарілки страви «не влазило». Жила з таким відчуттям, ніби з’їла відро цементу, і він у мені застиг. А до лікарні на обстеження все ніяк не могла зібратися», - каже жінка.Після операції, яку провів завідувач хірургічного відділення, заслужений лікар України, пацієнтка почуває себе добре.«Давно живіт заважав. Працювала кухарем у дитсадку, і вдома все робила. Натомишся за день, а вночі спати не можна, бо на бік не ляжеш. Ще й грижу пупкову мала. На тижні перед Пасхою ми картоплю садили. Я зопалу підняла щось тяжке — аж заболіло всередині. Але не надала тому уваги, бо ж перед святом треба пекти, варити. В суботу стало зовсім погано. Пила якісь таблетки, грілку прикладала. Не могла вже ні ходити, ні говорити, а «швидку» не викликала, не хотілося медикам свято псувати. Кума мене як побачила —злякалася, почала сварити. Аж у понеділок я зважилася звернутися за допомогою», - розповідала жінка.Любомир Валіхновський розповів, що під час операції відкачали дві великі ємкості з коричневою рідиною, яка містилася у величезній кісті, а після її розриву заповнила черевну порожнину.«Хвору привезли з ускладненням, у неї розвинувся перитоніт. Заодно з кістою прооперував і грижу. Звичайно, стан пацієнтки не був би такий важкий, якби вона вчасно звернулася, якби регулярно обстежувалася», - каже Любомир Валіхновський.

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