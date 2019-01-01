Кінотеатр «PremierCity» запрошує на прем’єри фантастичних історій*





Фільм «Аладін» 3D, 0+



Пригодницький мюзикл «Аладдін» - вуличний крадій Аладдін мріє стати принцем та одружитися з принцесою Жасмін. Тим часом підступний візир Джафар хоче заволодіти чарівною лампою. Вона надійно схована у печері, доступ до якої відкритий лише одній людині в світі, і цією людиною є Аладдін. Хоча сам він про це не здогадується.



Квитки:



Фільм «Брайтбьорн» 16+



Фантастичний фільм жахів «Брайтбьорн» розпочинається як класична супергеройська історія, та свої надзвичайні здібності герой реалізує не так, як цього хотілося б людям. Містер та місіс Брайєр від самого весілля мріяли про дітей, та усі їх молитви лишалися непочутими.



Коли неподалік будинку падає метеорит, першою на місці опиняється місіс Брайєр. Там вона знаходить немовля і переконує чоловіка, що це подарунок з неба. Хлопчик Брендон росте дивакуватим та відлюдькуватим. Попри усю любов, яку дає йому прийомна мати, він не в силах стримувати свою істину сутність.



Квитки:



Фільм «Отруйна троянда» 16+



Триллер «Отруйна троянда» - колишній гравець Національної футбольної ліги Карсон Філіпс працює приватним детективом. Справи йдуть не дуже вдало, тож свій розпач Карсон розвіює за допомогою алкоголю та жінок. Отримавши чергове замовлення, він відправляється до Техасу. Мова йде про вбивство спортсмена з місцевого шкільного клубу. Тут чоловік натрапляє на факти скоєння низки кривавих злочинів. Найстрашніше, що серед підозрюваних опиняється його донька, яка давно і безслідно зникла.



Квитки:



Мультфільм «Секрети домашніх тварин 2» 0 +, 3D



Комедійний мультфільм «Секрети домашніх тварин 2» - пес Макс та його друзі живуть звичним життям – чекають на своїх господарів, поки ті ходять на роботу та навчання. Розважаються як можуть та ходять один до одного у гості. Розмірене життя Макса змінює тривожна подія. Хазяйка приводить його до ветеринарної клініки. Як тут не злякатися, якщо в черзі повно диваків, від одного погляду на яких стає моторошно.



Квитки:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У кінотеатрі «PremierCity» – прем'єри фантастичних фільмів та мультфільмів.Пригодницький мюзикл «Аладдін» - вуличний крадій Аладдін мріє стати принцем та одружитися з принцесою Жасмін. Тим часом підступний візир Джафар хоче заволодіти чарівною лампою. Вона надійно схована у печері, доступ до якої відкритий лише одній людині в світі, і цією людиною є Аладдін. Хоча сам він про це не здогадується.Квитки: https://premiercity.com.ua/aladdin-aladdin-7591/ Фантастичний фільм жахів «Брайтбьорн» розпочинається як класична супергеройська історія, та свої надзвичайні здібності герой реалізує не так, як цього хотілося б людям. Містер та місіс Брайєр від самого весілля мріяли про дітей, та усі їх молитви лишалися непочутими.Коли неподалік будинку падає метеорит, першою на місці опиняється місіс Брайєр. Там вона знаходить немовля і переконує чоловіка, що це подарунок з неба. Хлопчик Брендон росте дивакуватим та відлюдькуватим. Попри усю любов, яку дає йому прийомна мати, він не в силах стримувати свою істину сутність.Квитки: https://premiercity.com.ua/braitborn-brightburn-7592/ Триллер «Отруйна троянда» - колишній гравець Національної футбольної ліги Карсон Філіпс працює приватним детективом. Справи йдуть не дуже вдало, тож свій розпач Карсон розвіює за допомогою алкоголю та жінок. Отримавши чергове замовлення, він відправляється до Техасу. Мова йде про вбивство спортсмена з місцевого шкільного клубу. Тут чоловік натрапляє на факти скоєння низки кривавих злочинів. Найстрашніше, що серед підозрюваних опиняється його донька, яка давно і безслідно зникла.Квитки: https://premiercity.com.ua/otruina-troyanda-the-poison-rose-7639/ Комедійний мультфільм «Секрети домашніх тварин 2» - пес Макс та його друзі живуть звичним життям – чекають на своїх господарів, поки ті ходять на роботу та навчання. Розважаються як можуть та ходять один до одного у гості. Розмірене життя Макса змінює тривожна подія. Хазяйка приводить його до ветеринарної клініки. Як тут не злякатися, якщо в черзі повно диваків, від одного погляду на яких стає моторошно.Квитки: https://premiercity.com.ua/sekreti-domashnih-tvarin-2-the-secret-life-of-pets-2-7599/

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