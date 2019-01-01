Супрун зруйнувала міф про вакцинацію проти кору для дорослих

Уляна Супрун зруйнувала міф про те, що кір — це суто дитяча хвороба.



Саме тому багато дорослих нехтують вакцинацією. Сьогодні кількість хворих на кір в Україні постійно збільшується. Зараз зафіксовано найбільший спалах кору за всю історію незалежності, – пише



Від його початку захворіло понад 100 тисяч людей, від ускладнень померли 37.



"Від наслідків цієї зовсім не дитячої хвороби померли й дорослі. Лише в Києві цього року дорослих хворих на кір на півтисячі більше, ніж дітей", - наголосила Супрун.



Якщо не маєте імунітету, ви можете заразитися, коли:



- опинилися на вулиці навіть за сто метрів від хворого;

- пройшлися в під’їзді, де годину тому проходив хворий;

- зайшли у магазин, маршрутку чи аптеку, де щойно був хворий.



9 із 10 невакцинованих людей при контакті з хворими захворіють. За даними Європейського центру з контролю за захворюваннями, від 1 хворого на кір в середньому заражається 12-18 осіб, у той час як від 1 хворого на грип — до 4 людей.



Кір значно заразніший за грип. Єдиний спосіб захистити себе та свою родину — зробити щеплення. Відмовляючись від вакцинації, люди наражають на небезпеку себе та родину, а також своїх друзів, колег, однокласників своїх дітей, сусідів та навіть випадкових перехожих.



«Деякі українці, які вирішують не вакцинувати своїх дітей, знаходять шлях віддати малюка в садочок — купити довідку про щеплення... Купити довідку про вакцинацію — це приблизно як купити заглушку для ременя безпеки «щоб не пищало». «Липова» довідка про вакцинацію для дитини — це перепустка в інфекційне відділення для цілого класу. Або навіть школи», - наголосила в.о. глави МОЗ.



Вона додала, що зробити щеплення тепер можуть усі, адже в Україні скасовано будь-які вікові обмеження на проведення вакцинації проти кору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'язруйнувала міф про те, що кір — це суто дитяча хвороба.Саме тому багато дорослих нехтують вакцинацією. Сьогодні кількість хворих на кір в Україні постійно збільшується. Зараз зафіксовано найбільший спалах кору за всю історію незалежності, – пише УНН Від його початку захворіло понад 100 тисяч людей, від ускладнень померли 37."Від наслідків цієї зовсім не дитячої хвороби померли й дорослі. Лише в Києві цього року дорослих хворих на кір на півтисячі більше, ніж дітей", - наголосила Супрун.Якщо не маєте імунітету, ви можете заразитися, коли:- опинилися на вулиці навіть за сто метрів від хворого;- пройшлися в під’їзді, де годину тому проходив хворий;- зайшли у магазин, маршрутку чи аптеку, де щойно був хворий.9 із 10 невакцинованих людей при контакті з хворими захворіють. За даними Європейського центру з контролю за захворюваннями, від 1 хворого на кір в середньому заражається 12-18 осіб, у той час як від 1 хворого на грип — до 4 людей.Кір значно заразніший за грип. Єдиний спосіб захистити себе та свою родину — зробити щеплення. Відмовляючись від вакцинації, люди наражають на небезпеку себе та родину, а також своїх друзів, колег, однокласників своїх дітей, сусідів та навіть випадкових перехожих.«Деякі українці, які вирішують не вакцинувати своїх дітей, знаходять шлях віддати малюка в садочок — купити довідку про щеплення... Купити довідку про вакцинацію — це приблизно як купити заглушку для ременя безпеки «щоб не пищало». «Липова» довідка про вакцинацію для дитини — це перепустка в інфекційне відділення для цілого класу. Або навіть школи», - наголосила в.о. глави МОЗ.Вона додала, що зробити щеплення тепер можуть усі, адже в Україні скасовано будь-які вікові обмеження на проведення вакцинації проти кору.

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