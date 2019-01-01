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Супрун зруйнувала міф про вакцинацію проти кору для дорослих

Супрун зруйнувала міф про вакцинацію проти кору для дорослих
Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зруйнувала міф про те, що кір — це суто дитяча хвороба.

Саме тому багато дорослих нехтують вакцинацією. Сьогодні кількість хворих на кір в Україні постійно збільшується. Зараз зафіксовано найбільший спалах кору за всю історію незалежності, – пише УНН.

Від його початку захворіло понад 100 тисяч людей, від ускладнень померли 37.

"Від наслідків цієї зовсім не дитячої хвороби померли й дорослі. Лише в Києві цього року дорослих хворих на кір на півтисячі більше, ніж дітей", - наголосила Супрун.

Якщо не маєте імунітету, ви можете заразитися, коли:

- опинилися на вулиці навіть за сто метрів від хворого;
- пройшлися в під’їзді, де годину тому проходив хворий;
- зайшли у магазин, маршрутку чи аптеку, де щойно був хворий.

9 із 10 невакцинованих людей при контакті з хворими захворіють. За даними Європейського центру з контролю за захворюваннями, від 1 хворого на кір в середньому заражається 12-18 осіб, у той час як від 1 хворого на грип — до 4 людей.

Кір значно заразніший за грип. Єдиний спосіб захистити себе та свою родину — зробити щеплення. Відмовляючись від вакцинації, люди наражають на небезпеку себе та родину, а також своїх друзів, колег, однокласників своїх дітей, сусідів та навіть випадкових перехожих.

«Деякі українці, які вирішують не вакцинувати своїх дітей, знаходять шлях віддати малюка в садочок — купити довідку про щеплення... Купити довідку про вакцинацію — це приблизно як купити заглушку для ременя безпеки «щоб не пищало». «Липова» довідка про вакцинацію для дитини — це перепустка в інфекційне відділення для цілого класу. Або навіть школи», - наголосила в.о. глави МОЗ.

Вона додала, що зробити щеплення тепер можуть усі, адже в Україні скасовано будь-які вікові обмеження на проведення вакцинації проти кору.

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Теги: кір, Супрун
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