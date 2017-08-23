У Луцьку офіційно відкрили джазовий клуб «Цитра». ФОТО
Сьогодні, 14:52
У вівторок, 21 травня, у Луцьку на вулиці Богдана Хмельницького, 1Б відбулося офіційне відкриття джазового клубу «Цитра».
Вечірка, яка зібрала чимало людей, була доволі затишною і теплою: лунала жива музика, а гості, насолоджуючись та смакуючи, попивали вино і спілкувалися.
Топові джазові музиканти України ShockolaD та американка з українською душею Bria Blessing подарували неймовірний музичний супровід вечору відкриття клубу.
Засновники закладу – Роман Невестенко-Домбровський, Віктор Грисюк та Руслана Моклиця – дякували присутнім за те, що прийшли та створили вечір такої теплої та приємної атмосфери, а також людям, які долучилися до створення закладу.
Вечірка з нагоди відкриття першого у Луцьку джазового клубу, на якій ніде було голці впасти, зібрала місцевих активістів, журналістів, музикантів, фотографів і навіть представників влади.
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Вечірка, яка зібрала чимало людей, була доволі затишною і теплою: лунала жива музика, а гості, насолоджуючись та смакуючи, попивали вино і спілкувалися.
Топові джазові музиканти України ShockolaD та американка з українською душею Bria Blessing подарували неймовірний музичний супровід вечору відкриття клубу.
Засновники закладу – Роман Невестенко-Домбровський, Віктор Грисюк та Руслана Моклиця – дякували присутнім за те, що прийшли та створили вечір такої теплої та приємної атмосфери, а також людям, які долучилися до створення закладу.
Вечірка з нагоди відкриття першого у Луцьку джазового клубу, на якій ніде було голці впасти, зібрала місцевих активістів, журналістів, музикантів, фотографів і навіть представників влади.
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Коментарі 1
Так "багато", що дійсно не має де голці впасти.)))
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