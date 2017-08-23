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У Луцьку офіційно відкрили джазовий клуб «Цитра». ФОТО

У Луцьку офіційно відкрили джазовий клуб «Цитра». ФОТО
У вівторок, 21 травня, у Луцьку на вулиці Богдана Хмельницького, 1Б відбулося офіційне відкриття джазового клубу «Цитра».

Вечірка, яка зібрала чимало людей, була доволі затишною і теплою: лунала жива музика, а гості, насолоджуючись та смакуючи, попивали вино і спілкувалися.

Топові джазові музиканти України ShockolaD та американка з українською душею Bria Blessing подарували неймовірний музичний супровід вечору відкриття клубу.

Засновники закладу – Роман Невестенко-Домбровський, Віктор Грисюк та Руслана Моклиця – дякували присутнім за те, що прийшли та створили вечір такої теплої та приємної атмосфери, а також людям, які долучилися до створення закладу.

Вечірка з нагоди відкриття першого у Луцьку джазового клубу, на якій ніде було голці впасти, зібрала місцевих активістів, журналістів, музикантів, фотографів і навіть представників влади.

У Луцьку офіційно відкрили джазовий клуб «Цитра». ФОТО
У Луцьку офіційно відкрили джазовий клуб «Цитра». ФОТО
У Луцьку офіційно відкрили джазовий клуб «Цитра». ФОТО
У Луцьку офіційно відкрили джазовий клуб «Цитра». ФОТО
У Луцьку офіційно відкрили джазовий клуб «Цитра». ФОТО
У Луцьку офіційно відкрили джазовий клуб «Цитра». ФОТО
У Луцьку офіційно відкрили джазовий клуб «Цитра». ФОТО
У Луцьку офіційно відкрили джазовий клуб «Цитра». ФОТО
У Луцьку офіційно відкрили джазовий клуб «Цитра». ФОТО
У Луцьку офіційно відкрили джазовий клуб «Цитра». ФОТО
У Луцьку офіційно відкрили джазовий клуб «Цитра». ФОТО
У Луцьку офіційно відкрили джазовий клуб «Цитра». ФОТО
У Луцьку офіційно відкрили джазовий клуб «Цитра». ФОТО
У Луцьку офіційно відкрили джазовий клуб «Цитра». ФОТО
У Луцьку офіційно відкрили джазовий клуб «Цитра». ФОТО
У Луцьку офіційно відкрили джазовий клуб «Цитра». ФОТО
У Луцьку офіційно відкрили джазовий клуб «Цитра». ФОТО
У Луцьку офіційно відкрили джазовий клуб «Цитра». ФОТО
У Луцьку офіційно відкрили джазовий клуб «Цитра». ФОТО
У Луцьку офіційно відкрили джазовий клуб «Цитра». ФОТО
У Луцьку офіційно відкрили джазовий клуб «Цитра». ФОТО
У Луцьку офіційно відкрили джазовий клуб «Цитра». ФОТО
У Луцьку офіційно відкрили джазовий клуб «Цитра». ФОТО
У Луцьку офіційно відкрили джазовий клуб «Цитра». ФОТО
У Луцьку офіційно відкрили джазовий клуб «Цитра». ФОТО
У Луцьку офіційно відкрили джазовий клуб «Цитра». ФОТО
У Луцьку офіційно відкрили джазовий клуб «Цитра». ФОТО
У Луцьку офіційно відкрили джазовий клуб «Цитра». ФОТО
У Луцьку офіційно відкрили джазовий клуб «Цитра». ФОТО
У Луцьку офіційно відкрили джазовий клуб «Цитра». ФОТО
У Луцьку офіційно відкрили джазовий клуб «Цитра». ФОТО
У Луцьку офіційно відкрили джазовий клуб «Цитра». ФОТО

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Теги: Цитра, джаз, клуб, Луцьк, Роман Невестенко-Домбровський, Віктор Грисюк
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Коментарі 1
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Так "багато", що дійсно не має де голці впасти.)))
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