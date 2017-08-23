У Луцьку офіційно відкрили джазовий клуб «Цитра». ФОТО

У вівторок, 21 травня, у Луцьку на вулиці Богдана Хмельницького, 1Б відбулося офіційне відкриття джазового клубу «Цитра».Вечірка, яка зібрала чимало людей, була доволі затишною і теплою: лунала жива музика, а гості, насолоджуючись та смакуючи, попивали вино і спілкувалися.Топові джазові музиканти України ShockolaD та американка з українською душею Bria Blessing подарували неймовірний музичний супровід вечору відкриття клубу.Засновники закладу –та– дякували присутнім за те, що прийшли та створили вечір такої теплої та приємної атмосфери, а також людям, які долучилися до створення закладу.Вечірка з нагоди відкриття першого у Луцьку джазового клубу, на якій ніде було голці впасти, зібрала місцевих активістів, журналістів, музикантів, фотографів і навіть представників влади.