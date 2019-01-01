Лучанам покажуть кінострічку польського режисера

Лукаша Палковського «Найкращий».



Про це повідомили у прес-службі ГО «Мистецьке об'єднання Стендаль».



Захід відбудеться 27 травня, о 18:30, в кінотеатрі «Multiplex» (РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2). Вхід за попередньою реєстрацією:



«Найкращий» – фільм, знятий в 2017 році польським режисером Лукашем

Палковським. Головний герой фільму – спортсмен, яким вже захоплюється увесь світ. Це надзвичайна історія, сповнена зусиль, падінь і незбагненної сили, на яку режисера надихнуло життя Єжи Гурського. Спортсмен встановив рекорд на чемпіонаті світу з тріатлону, здобувши титул чемпіона на дистанції Double Ironman. Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=JMCj75fvuOY



«Чи можна піднятися після життєвого нокауту? Де двері, через які треба пройти, щоб досягнути бажаної мети? Чи зможуть воля до життя, завзятість і рішучість подолати кинуті долею перешкоди? - над подібними запитаннями задумуєшся під час перегляду картини», – йдеться у повідомленні.



«Найкращий» (2017) – це історія життя людини, яка змогла довести, що справжні герої не бояться впасти і можуть знайти вихід з будь-якої життєвої ситуації (З сайту filmlwow.eu).



Захід розпочнеться зі вступної лекції представника Центру кінокультури «Zorza» (Холм, Польща) Пьотра Стемальщука. Після перегляду відбудеться обговорення фільму, під час якого кожен зможе поділитися враженнями від побаченого.



Показ відбувається польською мовою з використанням субтитрів українською.









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