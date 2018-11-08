У Львові іноземець пограбував 20-річного волинянина
Сьогодні, 14:59
У Львові на перехресті вулиць Базарної-Крехівської іноземець пограбував жителя Волинської області.
Про це Depo.Львів повідомили в ГУНП у Львівській області.
Юнак повідомив, що близько першої години ночі зловмисник, спричинивши йому тілесні ушкодження, заволодів його мобільним телефоном, планшетом, грошима, золотим хрестиком та срібним ланцюжком. Загальна сума заподіяних збитків склала 8 660 гривень.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний 33-річний іноземець. Ухвалою суду йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Також зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж).
Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.
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Про це Depo.Львів повідомили в ГУНП у Львівській області.
Юнак повідомив, що близько першої години ночі зловмисник, спричинивши йому тілесні ушкодження, заволодів його мобільним телефоном, планшетом, грошима, золотим хрестиком та срібним ланцюжком. Загальна сума заподіяних збитків склала 8 660 гривень.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний 33-річний іноземець. Ухвалою суду йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Також зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж).
Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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