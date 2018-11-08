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У Львові іноземець пограбував 20-річного волинянина

У Львові іноземець пограбував 20-річного волинянина
У Львові на перехресті вулиць Базарної-Крехівської іноземець пограбував жителя Волинської області.

Про це Depo.Львів повідомили в ГУНП у Львівській області.

Юнак повідомив, що близько першої години ночі зловмисник, спричинивши йому тілесні ушкодження, заволодів його мобільним телефоном, планшетом, грошима, золотим хрестиком та срібним ланцюжком. Загальна сума заподіяних збитків склала 8 660 гривень.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний 33-річний іноземець. Ухвалою суду йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж).

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

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Теги: пограбування, волинянин, Львів
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