У Львові іноземець пограбував 20-річного волинянина





Про це



Юнак повідомив, що близько першої години ночі зловмисник, спричинивши йому тілесні ушкодження, заволодів його мобільним телефоном, планшетом, грошима, золотим хрестиком та срібним ланцюжком. Загальна сума заподіяних збитків склала 8 660 гривень.



За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний 33-річний іноземець. Ухвалою суду йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Також зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж).



Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львові на перехресті вулиць Базарної-Крехівської іноземець пограбував жителя Волинської області.Про це Depo.Львів повідомили в ГУНП у Львівській області.Юнак повідомив, що близько першої години ночі зловмисник, спричинивши йому тілесні ушкодження, заволодів його мобільним телефоном, планшетом, грошима, золотим хрестиком та срібним ланцюжком. Загальна сума заподіяних збитків склала 8 660 гривень.За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний 33-річний іноземець. Ухвалою суду йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Також зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж).Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

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