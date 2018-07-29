У Ковелі провели надскладну операцію жінці з ішемічним інсультом





Про це повідомили на сторінці Ковельського МТМО.



За допомогою ангіографа лікарі здійснили церебральну ангіографію з прицільним розрідженням тромбу (селективним тромболізисом) ураженої судини головного мозку. Динаміка після втручання позитивна – рухи в кінцівках відновлені.



Подібні операції проводять лише в кількох лікувальних закладах України.



«Наші судинні хірурги просто молодці», – йдеться у дописі.



Головне фото – ілюстративне

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