У Ковелі провели надскладну операцію жінці з ішемічним інсультом
Сьогодні, 15:07
У Ковельському міськрайонному територіальному медичному об'єднанні провели церебральну ангіографію з прицільним розрідженням тромбу.
Про це повідомили на сторінці Ковельського МТМО.
За допомогою ангіографа лікарі здійснили церебральну ангіографію з прицільним розрідженням тромбу (селективним тромболізисом) ураженої судини головного мозку. Динаміка після втручання позитивна – рухи в кінцівках відновлені.
Подібні операції проводять лише в кількох лікувальних закладах України.
«Наші судинні хірурги просто молодці», – йдеться у дописі.
Головне фото – ілюстративне
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Про це повідомили на сторінці Ковельського МТМО.
За допомогою ангіографа лікарі здійснили церебральну ангіографію з прицільним розрідженням тромбу (селективним тромболізисом) ураженої судини головного мозку. Динаміка після втручання позитивна – рухи в кінцівках відновлені.
Подібні операції проводять лише в кількох лікувальних закладах України.
«Наші судинні хірурги просто молодці», – йдеться у дописі.
Головне фото – ілюстративне
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