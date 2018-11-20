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У Луцьку продають кав'ярню. ФОТО

У Луцьку продають кав'ярню. ФОТО
Продають кав'ярню «Старе місто», що на вулиці Драгоманова, 11 у Луцьку.

Приміщення знаходиться в оренді, тож продається «начиння», – пише Перший.

Нагадаємо, власники кав’ярні – двоє учасників АТО Микола Кравчук та Анатолій Форманюк. Вона запрацювала у листопаді 2018 року. У закладі подають гарячі напої та десерти власного виробництва. Також тут розповідають легенди про Луцьк.

Виданню стало відомо, що причиною можливого продажу є конфлікт між власниками. Розглядається, як продаж всього бізнесу, так і однієї частки. Заявлена ціна – 12 тисяч доларів.

Поки кав’ярня працює у звичному режимі.
У Луцьку продають кав'ярню. ФОТО
У Луцьку продають кав'ярню. ФОТО

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Теги: кав'ярня, Луцьк
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