У Луцьку продають кав'ярню. ФОТО
Сьогодні, 15:31
Продають кав'ярню «Старе місто», що на вулиці Драгоманова, 11 у Луцьку.
Приміщення знаходиться в оренді, тож продається «начиння», – пише Перший.
Нагадаємо, власники кав’ярні – двоє учасників АТО Микола Кравчук та Анатолій Форманюк. Вона запрацювала у листопаді 2018 року. У закладі подають гарячі напої та десерти власного виробництва. Також тут розповідають легенди про Луцьк.
Виданню стало відомо, що причиною можливого продажу є конфлікт між власниками. Розглядається, як продаж всього бізнесу, так і однієї частки. Заявлена ціна – 12 тисяч доларів.
Поки кав’ярня працює у звичному режимі.
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Приміщення знаходиться в оренді, тож продається «начиння», – пише Перший.
Нагадаємо, власники кав’ярні – двоє учасників АТО Микола Кравчук та Анатолій Форманюк. Вона запрацювала у листопаді 2018 року. У закладі подають гарячі напої та десерти власного виробництва. Також тут розповідають легенди про Луцьк.
Виданню стало відомо, що причиною можливого продажу є конфлікт між власниками. Розглядається, як продаж всього бізнесу, так і однієї частки. Заявлена ціна – 12 тисяч доларів.
Поки кав’ярня працює у звичному режимі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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