У Луцьку продають кав'ярню. ФОТО





Приміщення знаходиться в оренді, тож продається «начиння», – пише



Нагадаємо, власники кав’ярні – двоє учасників АТО Микола Кравчук та Анатолій Форманюк. Вона запрацювала у листопаді 2018 року. У закладі подають гарячі напої та десерти власного виробництва. Також тут розповідають легенди про Луцьк.



Виданню стало відомо, що причиною можливого продажу є конфлікт між власниками. Розглядається, як продаж всього бізнесу, так і однієї частки. Заявлена ціна – 12 тисяч доларів.



Поки кав’ярня працює у звичному режимі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Продають кав'ярню «Старе місто», що на вулиці Драгоманова, 11 у Луцьку.Приміщення знаходиться в оренді, тож продається «начиння», – пише Перший Нагадаємо, власники кав’ярні – двоє учасників АТОта. Вона. У закладі подають гарячі напої та десерти власного виробництва. Також тут розповідають легенди про Луцьк.Виданню стало відомо, що причиною можливого продажу є конфлікт між власниками. Розглядається, як продаж всього бізнесу, так і однієї частки. Заявлена ціна – 12 тисяч доларів.Поки кав’ярня працює у звичному режимі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію