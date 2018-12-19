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У центрі Луцька – виставка під відкритим небом. ФОТО

У центрі Луцька – виставка під відкритим небом. ФОТО
З нагоди Дня Героїв у центрі Луцька з’явилась виставка «Люди
Свободи».

Це розповідь про 26 постатей, які своєю працею та боротьбою в минулому столітті зробили можливим відновлення незалежності України, – повідомили у прес-службі Луцького ЦНПВ.

Ініціатива розмістити експозицію під відкритим небом належить «Центру національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк». Виставка розміщена уздовж вулиці Лесі Українки та доступна до перегляду з 22 травня по 27 травня.

«Напередодні Дня Героїв важливо пам’ятати тих, хто маленькими
подвигами наблизив до нас свободу та незалежність. Це були різні люди – поети і політики, військові і музиканти, науковці й художники.

Їхня боротьба теж була різною – хтось відстоював свободу народу, хтось – свободу творчості, думки, хтось зі зброєю в руках боронив наші землі», – зазначає спеціаліст Центру Юлія Нікітюк.

У центрі Луцька – виставка під відкритим небом. ФОТО
У центрі Луцька – виставка під відкритим небом. ФОТО
У центрі Луцька – виставка під відкритим небом. ФОТО
У центрі Луцька – виставка під відкритим небом. ФОТО
У центрі Луцька – виставка під відкритим небом. ФОТО
У центрі Луцька – виставка під відкритим небом. ФОТО
У центрі Луцька – виставка під відкритим небом. ФОТО
У центрі Луцька – виставка під відкритим небом. ФОТО

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Теги: виставка, Луцьк
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