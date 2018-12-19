У центрі Луцька – виставка під відкритим небом. ФОТО

З нагоди Дня Героїв у центрі Луцька з’явилась виставка «ЛюдиСвободи».Це розповідь про 26 постатей, які своєю працею та боротьбою в минулому столітті зробили можливим відновлення незалежності України, – повідомили у прес-службі Луцького ЦНПВ.Ініціатива розмістити експозицію під відкритим небом належить «Центру національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк». Виставка розміщена уздовж вулиці Лесі Українки та доступна до перегляду з 22 травня по 27 травня.«Напередодні Дня Героїв важливо пам’ятати тих, хто маленькимиподвигами наблизив до нас свободу та незалежність. Це були різні люди – поети і політики, військові і музиканти, науковці й художники.Їхня боротьба теж була різною – хтось відстоював свободу народу, хтось – свободу творчості, думки, хтось зі зброєю в руках боронив наші землі», – зазначає спеціаліст Центру