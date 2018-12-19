У центрі Луцька – виставка під відкритим небом. ФОТО
Сьогодні, 15:55
З нагоди Дня Героїв у центрі Луцька з’явилась виставка «Люди
Свободи».
Це розповідь про 26 постатей, які своєю працею та боротьбою в минулому столітті зробили можливим відновлення незалежності України, – повідомили у прес-службі Луцького ЦНПВ.
Ініціатива розмістити експозицію під відкритим небом належить «Центру національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк». Виставка розміщена уздовж вулиці Лесі Українки та доступна до перегляду з 22 травня по 27 травня.
«Напередодні Дня Героїв важливо пам’ятати тих, хто маленькими
подвигами наблизив до нас свободу та незалежність. Це були різні люди – поети і політики, військові і музиканти, науковці й художники.
Їхня боротьба теж була різною – хтось відстоював свободу народу, хтось – свободу творчості, думки, хтось зі зброєю в руках боронив наші землі», – зазначає спеціаліст Центру Юлія Нікітюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Свободи».
Це розповідь про 26 постатей, які своєю працею та боротьбою в минулому столітті зробили можливим відновлення незалежності України, – повідомили у прес-службі Луцького ЦНПВ.
Ініціатива розмістити експозицію під відкритим небом належить «Центру національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк». Виставка розміщена уздовж вулиці Лесі Українки та доступна до перегляду з 22 травня по 27 травня.
«Напередодні Дня Героїв важливо пам’ятати тих, хто маленькими
подвигами наблизив до нас свободу та незалежність. Це були різні люди – поети і політики, військові і музиканти, науковці й художники.
Їхня боротьба теж була різною – хтось відстоював свободу народу, хтось – свободу творчості, думки, хтось зі зброєю в руках боронив наші землі», – зазначає спеціаліст Центру Юлія Нікітюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Луцькі поліцейські розкрили крадіжку із автомобіля
Сьогодні, 16:35
У центрі Луцька – виставка під відкритим небом. ФОТО
Сьогодні, 15:55
У Луцьку продають кав'ярню. ФОТО
Сьогодні, 15:31
У Луцьку «виросте» 5-метрове коване дерево
Сьогодні, 15:19