Волиняни, які вкрали автівку у Луцьку, поцупили ще десяток елітних машин. ФОТО

Двом волинянам, які вкрали автомобіль Audi Q5 у Луцьку, загрожує позбавлення волі.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Нагадаємо, що 21 травня, в результаті спільної операції управлінь карного розшуку та слідства Головного управління Національної поліції в області, а також Луцького відділу поліціїв обласному центрі Волині.Під час затримання правопорушники вчинили опір законним діям поліцейських і умисне заподіяли одному із правоохоронців тілесні ушкодження. За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, визначеного ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Зловмисників затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.У ході санкціонованих обшуків за місцем проживання підозрюваних та в їх транспортних засобах поліцейські вилучили, зокрема, пристрій для відкриття автомобілів, пістолет, набої та інші речові докази, що вказують на їх участь у злочинній діяльності.Відомо, що один із фігурантів провадження вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння розбою та злочинів в сфері обігу наркотиків.Поліцейські перевіряють підозрюваних щодо причетності до скоєння на території області щонайменше десяти кримінальних правопорушень, пов’язаних із незаконними заволодіннями елітними автомобілями марок Mazda, Volkswagen, Toyota та Audi.Вирішується питання обрання зловмисникам міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.