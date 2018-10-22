На очисних спорудах під Луцьком втопилася людина
Сьогодні, 16:50
На очисних спорудах, що розташовані у селі Липляни, втопилась людина.
Про це пише Волинь Online, посилаючись на свідків та прес-службі У ДСНС у Волинській області.
Як зазначили в управлінні, виклик був після 14 години. Тіло піднімали 6-а державна пожежно-рятувальна частина міста Ківерців разом із водолазами.
Наразі правоохоронці з’ясовують деталі трагедії.
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Про це пише Волинь Online, посилаючись на свідків та прес-службі У ДСНС у Волинській області.
Як зазначили в управлінні, виклик був після 14 години. Тіло піднімали 6-а державна пожежно-рятувальна частина міста Ківерців разом із водолазами.
Наразі правоохоронці з’ясовують деталі трагедії.
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