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На очисних спорудах під Луцьком втопилася людина

На очисних спорудах під Луцьком втопилася людина
На очисних спорудах, що розташовані у селі Липляни, втопилась людина.

Про це пише Волинь Online, посилаючись на свідків та прес-службі У ДСНС у Волинській області.

Як зазначили в управлінні, виклик був після 14 години. Тіло піднімали 6-а державна пожежно-рятувальна частина міста Ківерців разом із водолазами.

Наразі правоохоронці з’ясовують деталі трагедії.

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Теги: втопився, Луцьк, Липляни
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