На очисних спорудах під Луцьком втопилася людина





Про це пише



Як зазначили в управлінні, виклик був після 14 години. Тіло піднімали 6-а державна пожежно-рятувальна частина міста Ківерців разом із водолазами.



Наразі правоохоронці з’ясовують деталі трагедії.

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