вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Дівчинка з Волині відрізала 50 сантиметрів волосся на перуки онкохворим

Дівчинка з Волині відрізала 50 сантиметрів волосся на перуки онкохворим
Дівчинка Злата з Волині відрізала своє волосся задля перук онкохворим дітям.

Про це у Facebook повідомила лучанка Ольга Валянік.

Нагадаємо, благодійний фонд "СТОПРАК" та салон краси "Malena" вирішили підтримати всеукраїнську акцію, в рамках якої людям пропонують підстригти своє волосся та віддати його для виготовлення перук. Їх передають дітям з онкологічними захворюваннями.

Долучилася до цієї благодійної акції й Злата. Дівчинка відрізала 50 сантиметрів свого волосся, аби віддати його на виготовлення перук для онкохворих дітей.
Дівчинка з Волині відрізала 50 сантиметрів волосся на перуки онкохворим
Дівчинка з Волині відрізала 50 сантиметрів волосся на перуки онкохворим



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: благодійність, перуки онкохворим
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Кришталевим» сестричкам з Волині негайно потрібна допомога
Стильний Луцьк: Даринка Панас
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинський атовець – у важкому стані: терміново потрібна кров
Сьогодні, 17:44
Луцькі муніципали знесли сараї на одній із вулиць
Сьогодні, 17:32
Дівчинка з Волині відрізала 50 сантиметрів волосся на перуки онкохворим
Сьогодні, 17:12
На очисних спорудах під Луцьком втопилася людина
Сьогодні, 16:50
Луцькі поліцейські розкрили крадіжку із автомобіля
Сьогодні, 16:35
Схожі новини
«Кришталевим» сестричкам з Волині негайно потрібна допомога «Кришталевим» сестричкам з Волині негайно потрібна допомога
21 травень, 12:33
Ще два села у Ратнівському районі отримали сучасні дитячі майданчики. ВІДЕО Ще два села у Ратнівському районі отримали сучасні дитячі майданчики. ВІДЕО
10 травень, 10:45
Закликають привітати з днем народження сина загиблого волинського підполковника Закликають привітати з днем народження сина загиблого волинського підполковника
04 травень, 10:01
Донька загиблого волинського бійця мріє потрапити на концерт Олега Винника Донька загиблого волинського бійця мріє потрапити на концерт Олега Винника
03 травень, 10:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
Сьогодні, 18:33
 0
Волинські рятувальники знищили два вибухонебезпечних предмети
Сьогодні, 18:09
 0
На фуд-корті «Променя» – знижки на обіди*
Сьогодні, 17:59
 0
Величезне провалля на волинській трасі утворилося через бобрів і дощі
Сьогодні, 17:50
 0
Волинський атовець – у важкому стані: терміново потрібна кров
Сьогодні, 17:44
 0
Медіа
відео
1/8