Дівчинка з Волині відрізала 50 сантиметрів волосся на перуки онкохворим
Сьогодні, 17:12
Дівчинка Злата з Волині відрізала своє волосся задля перук онкохворим дітям.
Про це у Facebook повідомила лучанка Ольга Валянік.
Нагадаємо, благодійний фонд "СТОПРАК" та салон краси "Malena" вирішили підтримати всеукраїнську акцію, в рамках якої людям пропонують підстригти своє волосся та віддати його для виготовлення перук. Їх передають дітям з онкологічними захворюваннями.
Долучилася до цієї благодійної акції й Злата. Дівчинка відрізала 50 сантиметрів свого волосся, аби віддати його на виготовлення перук для онкохворих дітей.
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Про це у Facebook повідомила лучанка Ольга Валянік.
Нагадаємо, благодійний фонд "СТОПРАК" та салон краси "Malena" вирішили підтримати всеукраїнську акцію, в рамках якої людям пропонують підстригти своє волосся та віддати його для виготовлення перук. Їх передають дітям з онкологічними захворюваннями.
Долучилася до цієї благодійної акції й Злата. Дівчинка відрізала 50 сантиметрів свого волосся, аби віддати його на виготовлення перук для онкохворих дітей.
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