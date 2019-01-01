Дівчинка з Волині відрізала 50 сантиметрів волосся на перуки онкохворим

Злата з Волині відрізала своє волосся задля перук онкохворим дітям.



Про це у Facebook повідомила лучанка Ольга Валянік.



Нагадаємо,



Долучилася до цієї благодійної акції й Злата. Дівчинка відрізала 50 сантиметрів свого волосся, аби віддати його на виготовлення перук для онкохворих дітей.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дівчинказ Волині відрізала своє волосся задля перук онкохворим дітям.Про це у Facebook повідомила лучанкаНагадаємо, благодійний фонд "СТОПРАК" та салон краси "Malena" вирішили підтримати всеукраїнську акцію, в рамках якої людям пропонують підстригти своє волосся та віддати його для виготовлення перук. Їх передають дітям з онкологічними захворюваннями.Долучилася до цієї благодійної акції й Злата. Дівчинка відрізала 50 сантиметрів свого волосся, аби віддати його на виготовлення перук для онкохворих дітей.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію