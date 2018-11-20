Волинський атовець – у важкому стані: терміново потрібна кров
Сьогодні, 17:44
Учасник бойових дій Скопюк Ігор потрапив до Волинської обласної клінічної лікарні у важкому стані. Терміново потрібна кров.
Про це йдеться у спільноті Спілки воїнів АТО Волині.
Спочатку воїн перебував у реанімації. Нині його перевели в хірургію, стан - стабільно-важкий.
Тож воїну потрібні донори крові. У Скопюка Ігора група крові 1-, але можна здати будь-яку іншу групу. Щоб допомогти атовцю необхідно 23 травня з 09:40 до 11:00 прийти за направленням до лікаря Марчука Юрія (хірургія, 3 поверх Волинської обласної клінічної лікарні, вхід через приймальне відділення).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у спільноті Спілки воїнів АТО Волині.
Спочатку воїн перебував у реанімації. Нині його перевели в хірургію, стан - стабільно-важкий.
Тож воїну потрібні донори крові. У Скопюка Ігора група крові 1-, але можна здати будь-яку іншу групу. Щоб допомогти атовцю необхідно 23 травня з 09:40 до 11:00 прийти за направленням до лікаря Марчука Юрія (хірургія, 3 поверх Волинської обласної клінічної лікарні, вхід через приймальне відділення).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На фуд-корті «Променя» – знижки на обіди*
Сьогодні, 17:59
Волинський атовець – у важкому стані: терміново потрібна кров
Сьогодні, 17:44
Луцькі муніципали знесли сараї на одній із вулиць
Сьогодні, 17:32