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Волинський атовець – у важкому стані: терміново потрібна кров

Волинський атовець – у важкому стані: терміново потрібна кров
Учасник бойових дій Скопюк Ігор потрапив до Волинської обласної клінічної лікарні у важкому стані. Терміново потрібна кров.

Про це йдеться у спільноті Спілки воїнів АТО Волині.

Спочатку воїн перебував у реанімації. Нині його перевели в хірургію, стан - стабільно-важкий.

Тож воїну потрібні донори крові. У Скопюка Ігора група крові 1-, але можна здати будь-яку іншу групу. Щоб допомогти атовцю необхідно 23 травня з 09:40 до 11:00 прийти за направленням до лікаря Марчука Юрія (хірургія, 3 поверх Волинської обласної клінічної лікарні, вхід через приймальне відділення).

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Теги: допомога, кров, атовець
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