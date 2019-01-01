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Величезне провалля на волинській трасі утворилося через бобрів і дощі

Величезне провалля на волинській трасі утворилося через бобрів і дощі
На автодорозі сполученням Верба-Любомль утворилося величезне провалля.

Про це інформує прес-служба Служби автомобільних доріг у Волинській області.

Нагадаємо, депутат обласної ради Костянтин Зінкевич у Facebook повідомив, що на дорозі утворилася діра, яка має 115 см в діаметрі і сягає щонайменше 45 см глибини.

Депутат додав, що повідомив про це Службу автодоріг Волині.

Наразі ж Служба автомобільних доріг у Волинській області відреагувала на повідомлення та прокоментувала ситуацію.

Повідомляють, що дійсно між селами Ставки та Крать утворилась величезна вибоїна, що створювала загрозу для безпеки учасників дорожнього руху.

При її обстеженні дорожні працівники з’ясували, що насправді розміри деформації набагато більші – під дорожнім покриттям були пустоти діаметром близько 3 метрів. Наразі філія «Любомльський автодор» ДП «Волинський облавтодор», яка здійснює експлуатаційне утримання вказаної ділянки автошляху, хдійснила аварійні роботи з ліквідації цієї ями. Для ліквідації такого значного руйнування дорожнього полотна використали майже 12 тонн щебенево-піщаної суміші.
Зауважують, що роботи там здійснили ще у понеділок, 20 травня. Проте внаслідок дощової погоди у цьому місці відбулось просідання, яке усунено вчора, 21 травня.

Дорожники припускають, що пошкодження дороги сталось внаслідок життєдіяльності бобрів, які підрили земляне полотно, і під дією дощових вод та навантажень проїжджаючих автомобілів дорожнє покриття провалилось.

Переконують, що відповідальні працівники автодору та служби доріг цю ділянку дороги взяли на особливий контроль.

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Теги: провалля, діра, дорога, Волинь, Костянтин Зінкевич
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