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На фуд-корті «Променя» – знижки на обіди*

На фуд-корті «Променя» – знижки на обіди*
На фуд-корті Grand Central food terminal, що на 4-му поверсі РЦ «Промінь», запустили знижку -20% на обіди з 12:00 до 15:00 у будні.

Про це повідомляє прес-служба розважального центру.

Тепер відвідувачі можуть не лише смачно пообідати, а й вигідно.

Знижка діє у Ring Café, Ring Coffee, Sherr Bar, Grill Pub, Express Pizza, Суши Ямі та The Spiceroom.

На фуд-корті «Променя» – знижки на обіди*
На фуд-корті «Променя» – знижки на обіди*
На фуд-корті «Променя» – знижки на обіди*
На фуд-корті «Променя» – знижки на обіди*
На фуд-корті «Променя» – знижки на обіди*
На фуд-корті «Променя» – знижки на обіди*

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Теги: Grand Central, Промінь, знижки, Луцьк
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