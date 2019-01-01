На фуд-корті «Променя» – знижки на обіди*





Про це повідомляє прес-служба розважального центру.



Тепер відвідувачі можуть не лише смачно пообідати, а й вигідно.



Знижка діє у Ring Café, Ring Coffee, Sherr Bar, Grill Pub, Express Pizza, Суши Ямі та The Spiceroom.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На фуд-корті Grand Central food terminal, що на 4-му поверсі РЦ «Промінь», запустили знижку -20% на обіди з 12:00 до 15:00 у будні.Про це повідомляє прес-служба розважального центру.Тепер відвідувачі можуть не лише смачно пообідати, а й вигідно.Знижка діє у Ring Café, Ring Coffee, Sherr Bar, Grill Pub, Express Pizza, Суши Ямі та The Spiceroom.

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