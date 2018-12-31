У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО

У Луцьку відбувся хресний хід священнослужителів та прихильників УПЦ (МП) на честь святаЗа церковним календарем 22 травня відзначають перенесення святих останків святителя Миколая з Мир Лікійських у Барі, тому окрім "зимового" святкують ще й "теплого – травневого" Миколая.Охочих приєднатися до хресної ходи зібралося чимало: близько сотні мирян і десятки священиків співали молитов і раз за разом "христосалися".Хода із прихильників Московського патріархату прямувала від Свято-Покровського храму до пам’ятника святителю Миколаю Чудотворцю, що на вулиці Богдана Хмельницького, де відбувся молебень до покровителя міста Луцька.У зв’язку із хресним ходом поліцейські призупинили рух транспорту відповідно до того, як рухалася колона, за маршрутом: вулиця Данила Галицького, майдан Злуки, вулиця Лесі Українки, вулиця Кривий Вал, вулиця Богдана Хмельницького, майдан Злуки. Відповідне розпорядження підписав виконувач обов’язків Луцького міського голови