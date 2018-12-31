У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
Сьогодні, 18:33
У Луцьку відбувся хресний хід священнослужителів та прихильників УПЦ (МП) на честь свята Миколая Чудотворця.
За церковним календарем 22 травня відзначають перенесення святих останків святителя Миколая з Мир Лікійських у Барі, тому окрім "зимового" святкують ще й "теплого – травневого" Миколая.
Охочих приєднатися до хресної ходи зібралося чимало: близько сотні мирян і десятки священиків співали молитов і раз за разом "христосалися".
Хода із прихильників Московського патріархату прямувала від Свято-Покровського храму до пам’ятника святителю Миколаю Чудотворцю, що на вулиці Богдана Хмельницького, де відбувся молебень до покровителя міста Луцька.
У зв’язку із хресним ходом поліцейські призупинили рух транспорту відповідно до того, як рухалася колона, за маршрутом: вулиця Данила Галицького, майдан Злуки, вулиця Лесі Українки, вулиця Кривий Вал, вулиця Богдана Хмельницького, майдан Злуки. Відповідне розпорядження підписав виконувач обов’язків Луцького міського голови Григорій Пустовіт.
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За церковним календарем 22 травня відзначають перенесення святих останків святителя Миколая з Мир Лікійських у Барі, тому окрім "зимового" святкують ще й "теплого – травневого" Миколая.
Охочих приєднатися до хресної ходи зібралося чимало: близько сотні мирян і десятки священиків співали молитов і раз за разом "христосалися".
Хода із прихильників Московського патріархату прямувала від Свято-Покровського храму до пам’ятника святителю Миколаю Чудотворцю, що на вулиці Богдана Хмельницького, де відбувся молебень до покровителя міста Луцька.
У зв’язку із хресним ходом поліцейські призупинили рух транспорту відповідно до того, як рухалася колона, за маршрутом: вулиця Данила Галицького, майдан Злуки, вулиця Лесі Українки, вулиця Кривий Вал, вулиця Богдана Хмельницького, майдан Злуки. Відповідне розпорядження підписав виконувач обов’язків Луцького міського голови Григорій Пустовіт.
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