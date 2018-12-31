вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО

У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
У Луцьку відбувся хресний хід священнослужителів та прихильників УПЦ (МП) на честь свята Миколая Чудотворця.

За церковним календарем 22 травня відзначають перенесення святих останків святителя Миколая з Мир Лікійських у Барі, тому окрім "зимового" святкують ще й "теплого – травневого" Миколая.

Охочих приєднатися до хресної ходи зібралося чимало: близько сотні мирян і десятки священиків співали молитов і раз за разом "христосалися".

Хода із прихильників Московського патріархату прямувала від Свято-Покровського храму до пам’ятника святителю Миколаю Чудотворцю, що на вулиці Богдана Хмельницького, де відбувся молебень до покровителя міста Луцька.

У зв’язку із хресним ходом поліцейські призупинили рух транспорту відповідно до того, як рухалася колона, за маршрутом: вулиця Данила Галицького, майдан Злуки, вулиця Лесі Українки, вулиця Кривий Вал, вулиця Богдана Хмельницького, майдан Злуки. Відповідне розпорядження підписав виконувач обов’язків Луцького міського голови Григорій Пустовіт.

У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: УПЦ, МП, церква, хода, Луцьк, Миколая, свято
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Кришталевим» сестричкам з Волині негайно потрібна допомога
Стильний Луцьк: Даринка Панас
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
Сьогодні, 18:33
Волинські рятувальники знищили два вибухонебезпечних предмети
Сьогодні, 18:09
На фуд-корті «Променя» – знижки на обіди*
Сьогодні, 17:59
Величезне провалля на волинській трасі утворилося через бобрів і дощі
Сьогодні, 17:50
Волинський атовець – у важкому стані: терміново потрібна кров
Сьогодні, 17:44
Схожі новини
На Волині прихильники Московського патріархату заблокували вхід до храму, який перейшов до ПЦУ. ФОТО На Волині прихильники Московського патріархату заблокували вхід до храму, який перейшов до ПЦУ. ФОТО
20 квітень, 15:55
Повідомили розклад богослужінь у луцькому соборі в святковий період Повідомили розклад богослужінь у луцькому соборі в святковий період
31 грудень, 2018, 15:16
У Луцьку УПЦ (МП) освятить тимчасовий храм У Луцьку УПЦ (МП) освятить тимчасовий храм
19 травень, 10:01
Владика Михаїл в «Протилежному Погляді» розповість про конфлікт в ПЦУ Владика Михаїл в «Протилежному Погляді» розповість про конфлікт в ПЦУ
15 травень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку хресною ходою пройшли прихильники церкви Московського патріархату. ФОТО
Сьогодні, 18:33
 0
Волинські рятувальники знищили два вибухонебезпечних предмети
Сьогодні, 18:09
 0
На фуд-корті «Променя» – знижки на обіди*
Сьогодні, 17:59
 0
Величезне провалля на волинській трасі утворилося через бобрів і дощі
Сьогодні, 17:50
 0
Волинський атовець – у важкому стані: терміново потрібна кров
Сьогодні, 17:44
 0
Медіа
відео
1/8