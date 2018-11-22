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Луцькі пенсіонери лишилися під враженнями від «Генія і безумця» у «Промені»

Луцькі пенсіонери лишилися під враженнями від «Генія і безумця» у «Промені»
Луцькі пенсіонери вчергове корисно та цікаво провели час у розважальному центрі «Промінь».

Понад 70 активних людей поважного віку 22 травня переглянули фільм «Геній і безумець» завдяки Громадянському Руху «СВІДОМІ» та їхньому проекту «Доступний кінотеатр для пенсіонерів», повідомляє видання «Конкурент».

Біографічна драма-містика із Мелом Гібсоном у головній ролі розчулила та принесла неабияку насолоду від перегляду усім, хто долучився до проекту.

Луцькі пенсіонери лишилися під враженнями від «Генія і безумця» у «Промені»
Луцькі пенсіонери лишилися під враженнями від «Генія і безумця» у «Промені»


Варто зауважити, що ініціативу, яка дає можливість людям похилого віку відвідувати кінотеатр Multiplex, що у «Промені», започаткував депутат Луцькради Андрій Покровський. У місті вона діє з січня 2018 року і щораз до неї долучається все більше охочих.

«Сьогодні показуємо фільм «Геній і безумець». Ми запросили багато людей з освітянської сфери, це і працівники бібліотек, і колишні викладачі. Це хоч і художній фільм, але заснований на реальних подіях. Це історія про те, як писали Оксфордський словник. Це має бути дуже крута драма, до того ж ще й повчальна. Сьогодні на цей фільм прийшли понад 70 людей поважного віку», – розповів координатор проекту Євгеній Мікоян.

Луцькі пенсіонери лишилися під враженнями від «Генія і безумця» у «Промені»


Перед початком фільму він також подякував пенсіонерам, які долучаються до проекту. Та нагадав, що паралельно з цим, ще діє «Доступний театр для пенсіонерів», де лучани можуть безкоштовно відвідувати вистави Волинського академічного театру імені Т.Г. Шевченка.

Своєю чергою співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер додав, що це уже 10-та кінострічка, яку громадська організація запропонувала для перегляду лучанам у рамках проекту. А також додав, що «Доступний кінотеатр для пенсіонерів» діє уже понад рік.

Луцькі пенсіонери лишилися під враженнями від «Генія і безумця» у «Промені»


«Наша команда реалізовує багато різних соціальних проектів і нам дуже приємно, що вони приносять реальну користь лучанам. Є багато людей похилого віку, які останнього разу були в кіно дуже давно, зокрема через невеликі пенсії. А на рівні з високими цінами відвідування кіно чи театру може бути доволі дорогим задоволенням. Але це не привід позбавляти пенсіонерів якісного культурного відпочинку, саме тому ми активно продовжуємо розвивати нашу ініціативу», – зауважив Тарас Шкітер.

Опісля перегляду Наталія Вікторівна зізналася, що їй сподобалася кінострічка.

«Фільм дуже сподобався, він чудовий, історичний. Тої історії ми не знаємо, бо це далеко від нас – Англія. Але це дуже цікава історія. Схвилювало те, що ми побачили людей, які на велику справу кладуть все своє життя і життя своєї родини. Це дуже цінно в нашому житті, а сьогодні тим більше», – розповіла жінка.

Її підтримали й інші глядачі поважного віку, які додали, що фільм як завжди дуже вдало підібраний.

«Дуже задоволені, фільм хороший. Багато для себе почерпнули щодо мови, словників. Фільм про те, як турбується країна про свою історію і про тих людей, які зробили свій внесок. Хай би і в нас так було», – підсумували перегляд луцькі пенсіонери.

Луцькі пенсіонери лишилися під враженнями від «Генія і безумця» у «Промені»
Луцькі пенсіонери лишилися під враженнями від «Генія і безумця» у «Промені»
Луцькі пенсіонери лишилися під враженнями від «Генія і безумця» у «Промені»
Луцькі пенсіонери лишилися під враженнями від «Генія і безумця» у «Промені»
Луцькі пенсіонери лишилися під враженнями від «Генія і безумця» у «Промені»
Луцькі пенсіонери лишилися під враженнями від «Генія і безумця» у «Промені»
Луцькі пенсіонери лишилися під враженнями від «Генія і безумця» у «Промені»
Луцькі пенсіонери лишилися під враженнями від «Генія і безумця» у «Промені»


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Теги: СВІДОМІ, Луцьк, Промінь, кінотеатр, кіно
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