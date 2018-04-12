Новий Президент: яких змін чекати. ВІДЕО
Сьогодні, 20:00
Днями відбулася інавгурація новообраного Президента України Володимира Зеленського.
Це, ясна річ, дало старт кадровим змінам на усіх рівнях та вертикалях.
Про зміни в області, нові призначення та перші рішення Президента говоритимуть 23 травня, о 20:00 в прямому ефірі головного на Волині суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» на 12 телеканалі.
Зокрема, йтиметься про те, коли відбудуться парламентські вибори та які партії будуть у новій Верховній Раді, чи знімуть недоторканність з народних обранців та які мають бути перші кроки Зеленського на президентській посаді.
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Це, ясна річ, дало старт кадровим змінам на усіх рівнях та вертикалях.
Про зміни в області, нові призначення та перші рішення Президента говоритимуть 23 травня, о 20:00 в прямому ефірі головного на Волині суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» на 12 телеканалі.
Зокрема, йтиметься про те, коли відбудуться парламентські вибори та які партії будуть у новій Верховній Раді, чи знімуть недоторканність з народних обранців та які мають бути перші кроки Зеленського на президентській посаді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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