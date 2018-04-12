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Новий Президент: яких змін чекати. ВІДЕО

Новий Президент: яких змін чекати. ВІДЕО
Днями відбулася інавгурація новообраного Президента України Володимира Зеленського.

Це, ясна річ, дало старт кадровим змінам на усіх рівнях та вертикалях.

Про зміни в області, нові призначення та перші рішення Президента говоритимуть 23 травня, о 20:00 в прямому ефірі головного на Волині суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» на 12 телеканалі.

Зокрема, йтиметься про те, коли відбудуться парламентські вибори та які партії будуть у новій Верховній Раді, чи знімуть недоторканність з народних обранців та які мають бути перші кроки Зеленського на президентській посаді.


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Теги: ток-шоу, «Протилежний Погляд LIVE», Володимир Зеленський, ефір, анонс
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