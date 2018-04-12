Новий Президент: яких змін чекати. ВІДЕО

Днями відбулася інавгурація новообраного Президента України Володимира Зеленського.Це, ясна річ, дало старт кадровим змінам на усіх рівнях та вертикалях.Про зміни в області, нові призначення та перші рішення Президента говоритимуть 23 травня, о 20:00 в прямому ефірі головного на Волині суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» на 12 телеканалі.Зокрема, йтиметься про те, коли відбудуться парламентські вибори та які партії будуть у новій Верховній Раді, чи знімуть недоторканність з народних обранців та які мають бути перші кроки Зеленського на президентській посаді.