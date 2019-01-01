За фактом побиття двох пенсіонерів біля храму на Волині завели «кримінал»
Сьогодні, 21:32
Після депутатського звернення депутата Волиньради Олександра Пирожика до правоохоронних органів Волині щодо жорсткого побиття людей поблизу храму в селі Четвертня Маневицького району відкриті та розслідуються два кримінальні провадження.
На своїй сторінці у Facebook депутат повідомив, що провадження відкрили за фактами нанесення тілесних ушкоджень обом потерпілим прихильникам Православної церкви України.
Про це зокрема повідомили в Прокуратурі Волинської області, яка здійснює прокурорський супровід справи.
"Продовжуватиму й надалі тримати цю резонансну справу під особистим контролем", - написав Олександр Пирожик.
Нагадаємо, у ніч на 1 травня 2019 року поблизу Спасо-Преображенського храму в селі Четвертня Маневицького району Волині жорстоко побили двох пенсіонерів, членів ініціативної групи щодо переходу храму з УПЦ (МП) до Православної церкви України Миколу Підвального (21.01.1956 р.н.) та Василя Довгана (25.07.1949 р.н.).
За словами Пирожика, у результаті обоє потерпілих потрапили до лікарняних закладів
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На своїй сторінці у Facebook депутат повідомив, що провадження відкрили за фактами нанесення тілесних ушкоджень обом потерпілим прихильникам Православної церкви України.
Про це зокрема повідомили в Прокуратурі Волинської області, яка здійснює прокурорський супровід справи.
"Продовжуватиму й надалі тримати цю резонансну справу під особистим контролем", - написав Олександр Пирожик.
Нагадаємо, у ніч на 1 травня 2019 року поблизу Спасо-Преображенського храму в селі Четвертня Маневицького району Волині жорстоко побили двох пенсіонерів, членів ініціативної групи щодо переходу храму з УПЦ (МП) до Православної церкви України Миколу Підвального (21.01.1956 р.н.) та Василя Довгана (25.07.1949 р.н.).
За словами Пирожика, у результаті обоє потерпілих потрапили до лікарняних закладів
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