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За фактом побиття двох пенсіонерів біля храму на Волині завели «кримінал»

За фактом побиття двох пенсіонерів біля храму на Волині завели «кримінал»
Після депутатського звернення депутата Волиньради Олександра Пирожика до правоохоронних органів Волині щодо жорсткого побиття людей поблизу храму в селі Четвертня Маневицького району відкриті та розслідуються два кримінальні провадження.

На своїй сторінці у Facebook депутат повідомив, що провадження відкрили за фактами нанесення тілесних ушкоджень обом потерпілим прихильникам Православної церкви України.

Про це зокрема повідомили в Прокуратурі Волинської області, яка здійснює прокурорський супровід справи.

"Продовжуватиму й надалі тримати цю резонансну справу під особистим контролем", - написав Олександр Пирожик.

За фактом побиття двох пенсіонерів біля храму на Волині завели «кримінал»

Нагадаємо, у ніч на 1 травня 2019 року поблизу Спасо-Преображенського храму в селі Четвертня Маневицького району Волині жорстоко побили двох пенсіонерів, членів ініціативної групи щодо переходу храму з УПЦ (МП) до Православної церкви України Миколу Підвального (21.01.1956 р.н.) та Василя Довгана (25.07.1949 р.н.).
За словами Пирожика, у результаті обоє потерпілих потрапили до лікарняних закладів

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Теги: Четвертня, Олександр Пирожик, побиття, храм, кримінальне провадження
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