За фактом побиття двох пенсіонерів біля храму на Волині завели «кримінал»

Після депутатського звернення депутата Волиньрадидо правоохоронних органів Волині щодо жорсткого побиття людей поблизу храму в селі Четвертня Маневицького району відкриті та розслідуються два кримінальні провадження.На своїй сторінці у Facebook депутат повідомив, що провадження відкрили за фактами нанесення тілесних ушкоджень обом потерпілим прихильникам Православної церкви України.Про це зокрема повідомили в Прокуратурі Волинської області, яка здійснює прокурорський супровід справи."Продовжуватиму й надалі тримати цю резонансну справу під особистим контролем", - написав Олександр Пирожик.Нагадаємо, у ніч на 1 травня 2019 року поблизу Спасо-Преображенського храму в селі Четвертня Маневицького району ВолиніЗа словами Пирожика, у результаті обоє потерпілих потрапили до лікарняних закладів